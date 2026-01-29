Ο Τραμπ εξηγεί γιατί... κλείνει τα μάτια στα υπουργικά συμβούλια

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει εκλεγεί ποτέ στις ΗΠΑ, κλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια των υπουργικών συμβουλίων όχι επειδή κοιμάται αλλά επειδή… βαριέται, όπως τουλάχιστον λέει ο ίδιος.

«Ο κόσμος λέει: Έκλεισε τα μάτια! Ακούστε, ήταν αρκετά ανιαρό, για να είμαι ειλικρινής» είπε ο 79χρονος πρόεδρος, αναφερόμενος στο υπουργικό συμβούλιο του περασμένου Αυγούστου, που κράτησε περισσότερες από τρεις ώρες και κατά τη διάρκεια του οποίου θεάθηκε με κλειστά τα βλέφαρά του.

«Ήταν λίγο βαρετό», επανέλαβε για αυτήν τη μαραθώνια συνεδρίαση, κατά την οποία οι υπουργοί του, ο ένας μετά τον άλλον, του έπλεξαν το εγκώμιο και στη συνέχεια εκείνος απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των δημοσιογράφων που ήταν παρόντες.

Οι πολιτικοί αντίπαλοί του αμέσως διαβεβαίωσαν ότι κατά διαστήματα έπαιρνε έναν υπνάκο.

Σήμερα, ο Τραμπ συγκάλεσε την κυβέρνησή του, για δέκατη φορά από την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, όμως η συνεδρίαση, που μεταδιδόταν απευθείας, κράτησε μόλις μία ώρα. Αυτήν τη φορά ο πρόεδρος έδιωξε τους δημοσιογράφους, χωρίς να απαντήσει σε καμία ερώτησή τους.

Μεταξύ των υπουργών που τήρησαν σιγή σήμερα ήταν και η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, που οι Δημοκρατικοί απαιτούν να παραιτηθεί μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Για τον Τραμπ, το θέμα της θαλερότητάς του είναι πολύ ευαίσθητο, δεδομένου ότι ο ίδιος αυτοπαρουσιάζεται ως το ακριβώς αντίθετο του Δημοκρατικού προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν, τον οποίο περιέγραφε ως «ξεμωραμένο γέρο». Τα ερωτηματικά για την υγεία του πάντως επιμένουν και πολλαπλασιάζονται, όπως για παράδειγμα οι μελανιές που παρατηρήθηκαν πολλές φορές στο δεξί του χέρι και τουλάχιστον μία φορά στο αριστερό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Wall Street Journal, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα αιματώματα αυτά οφείλονται στην καθημερινή λήψη ασπιρίνης, η δόση της οποίας κρίθηκε υψηλή από τους γιατρούς που του πρότειναν να τη μειώσει. «Λένε ότι η ασπιρίνη αραιώνει το αίμα και δεν θέλω η καρδιά μου να αντλεί πηχτό αίμα», είπε σε εκείνη τη συνέντευξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ