Ιρανός αντιπρόεδρος: Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο

Κάλεσμα για την πολεμική ετοιμότητα της Τεχεράνης μπροστά στις απειλές μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Το Ιράν πρέπει να είναι έτοιμο «για τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της χώρας Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, μπροστά στις απειλές μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

«Σήμερα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν ξεκινά ποτέ έναν πόλεμο, όμως εάν αυτός της επιβληθεί, θα υπερασπισθεί τον εαυτό της με ισχύ», υπογράμμισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, δήλωσε έτοιμος για μια «συντριπτική απάντηση» στις απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση, μετά την απόκτηση 1.000 στρατηγικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones).

«Απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε», ο στρατός έχει ως «προτεραιότητα να ενισχύσει τα στρατηγικά πλεονεκτήματά του για μια άμεση και συντριπτική απάντηση σε κάθε εισβολή και επίθεση», δήλωσε ο στρατηγός, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Υπό τις διαταγές του, οι ομάδες πυροβολικού μάχης απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones» που κατασκευάστηκαν από «τον στρατό σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ανέφερε η κρατική τηλεόραση.