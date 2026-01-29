Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Principia: Ολοκλήρωση εξαγοράς εν λειτουργία αιολικών πάρκων της EDPR

Principia: Ολοκλήρωση εξαγοράς εν λειτουργία αιολικών πάρκων της EDPR
Με την προσθήκη των νέων έργων, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμης ενέργειας της Principia ανέρχεται πλέον σε 727,2 MW.

Η Principia - της οποίας μέτοχοι είναι η Enel SpA και funds τα οποία διαχειρίζεται η Macquarie Asset Management - ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς και την απόκτηση του χαρτοφυλακίου τεσσάρων εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 150,2 MW από την EDP Renováveis (EDPR) στην Ελλάδα, κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των προϋποθέσεων που προβλέπονταν στη σχετική συμφωνία αγοραπωλησίας.

Με την προσθήκη των νέων έργων, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμης ενέργειας της Principia ανέρχεται πλέον σε 727,2 MW, καταγράφοντας αύξηση περίπου 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η αιολική εγκατεστημένη ισχύς αυξάνεται κατά περίπου 40,7%, αγγίζοντας τα 518,6 MW (από 368,4 MW).

Η εκτιμώμενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Principia για την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με ώριμα, αποδοτικά και μακροπρόθεσμα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τέσσερα αιολικά πάρκα, τα οποία υπάγονται σε Συμβάσεις Αντιστάθμισης Διαφοράς (Contracts for Difference - CfD) διάρκειας 20 ετών.

