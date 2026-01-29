Χρυσός: Οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν το ρεκόρ και κατοχύρωσαν κέρδη

Σε κατοχύρωση κερδών από τον χρυσό προχώρησαν σήμερα οι επενδυτές υποχρεώνοντας το πολύτιμο μέταλλο σε απώλειες, μετά το νέο ρεκόρ που πέτυχε ενδοσυνεδριακά.

Σε κατοχύρωση κερδών από τον χρυσό προχώρησαν σήμερα οι επενδυτές υποχρεώνοντας το πολύτιμο μέταλλο σε απώλειες, μετά το νέο ρεκόρ που πέτυχε ενδοσυνεδριακά. Η τιμή του, ωστόσο, παραμένει σε τροχιά για τον καλύτερο μήνα από τη δεκαετία του 1980, εν μέσω αυξημένης οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η τιμή spot του χρυσού σημειώνει πτώση 1,3%, στα 5.330,20 δολάρια η ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο γύρισε σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας απώλειες άνω του 5% και αγγίζοντας το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 5.109,62 δολαρίων, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 5.594,82 δολάρια.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, παραδόσεως Φεβρουαρίου έκλεισαν με πτώση 0,3%, στα 5.318,40 δολάρια.

«Βλέπουμε ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων μετά την καταγραφή νέων ιστορικών υψηλών στα πολύτιμα μέταλλα», εξηγεί ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στη High Ridge Futures.

Παρά τη διόρθωση, οι τιμές spot του χρυσού καταγράφουν άνοδο περίπου 24% για τον μήνα και 7% από την αρχή της εβδομάδας.

Η UBS αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού, στα 6.200 δολάρια για τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους, ενώ εκτιμά ότι θα υποχωρήσει στα 5.900 δολάρια έως το τέλος του 2026.

Η ζήτηση για χρυσό διευρύνεται -από κεφάλαια που προέρχονται από τα κρυπτονομίσματα έως τις κεντρικές τράπεζες- καθώς «τα πολύτιμα μέταλλα βρίσκονται στο επίκεντρο και οι επενδυτές πάντα κατευθύνονται εκεί όπου μπορούν να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις», δήλωσε ο Μπράιαν Λαν, διευθύνων σύμβουλος της GoldSilver Central.

Επιβαρύνοντας το γεωπολιτικό κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πίεσε την Τετάρτη το Ιράν να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη απείλησε με αντίποινα κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους.

Την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Tether δήλωσε ότι σχεδιάζει να κατανείμει 10%–15% του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου σε φυσικό χρυσό, ενώ το μεγαλύτερο ETF χρυσού παγκοσμίως, το SPDR Gold Trust, κατέγραψε αποθέματα στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τετραετίας.

Η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη, την ώρα που οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση του Τραμπ για τον διάδοχο του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο. Οι αγορές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει στην επόμενη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο.

Στο μεταξύ, το ασήμι άμεσης παράδοσης υποχώρησε κατά 2,1%, στα 114,141 δολάρια η ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε φτάσει τα 121,64 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, καταγράφει άνοδο άνω του 60% μέσα στον μήνα, ενισχυμένο από ελλείμματα προσφοράς και αγορές ορμής.