Την επόμενη εβδομάδα ο υποψήφιος του Τραμπ για την Fed

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει τον υποψήφιό του για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) την επόμενη εβδομάδα -και οι αγορές προβλέψεων δείχνουν ότι η θέση θα δοθεί σε έναν βετεράνο της Wall Street.

Ο Ρικ Ρίντερ, επικεφαλής επενδύσεων στο τμήμα παγκόσμιων ομολόγων της BlackRock, είναι το φαβορί τόσο στην Polymarket όσο και στην Kalshi, μπροστά από τρεις άλλους υποψηφίους για την προεδρία της Fed. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι οι: Κέβιν Χάσετ, επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου· Κρίστοφερ Γουόλερ, διορισμένο από τον Τραμπ μέλος της Fed· και Κέβιν Γουορς, πρώην μέλος της Fed.

Ο Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ενώ άσκησε για πολλοστή φορά κριτική του στον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Υποσχέθηκε ότι η ανακοίνωση θα γίνει «την επόμενη εβδομάδα, κάποια στιγμή, νομίζω».

Ο Ρικ Ρίντερ

Φώτος: Getty Images