Επίσκεψη της υπουργού Άμυνας της Γαλλίας στα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας»

Την Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας Κατρίν Βοτρέν, συνοδεία της Α.Ε. Πρέσβειρας της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Λοράνς Αουέρ, του Ceo της Naval Group κ. Πιερ-Ερίκ Πομελέ καθώς και άλλων διακεκριμένων επισκεπτών υποδέχθηκαν τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας».

Στη διάρκεια της επίσκεψης, οι Επίσημοι, είχαν την δυνατότητα να δουν τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, καθώς και τις εν εξελίξει εργασίες στα προεξοπλισμένα Τμήματα (Blocks) που κατασκευάζονται από το 2023 στα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» για τα κύτη των Φρεγατών Belharra του Προγράμματος FDI των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας και Γαλλίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Naval Group ως εξουσιοδοτημένος Υποκατασκευαστής στην διεθνή αλυσίδα προμηθειών της.

Υπενθυμίζεται, ότι τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» έχουν ήδη κατασκευάσει και παραδώσει τα προεξοπλισμένα Τμήματα (Blocks) για την τρίτη ελληνική φρεγάτα «Φορμίων» που βρίσκεται σε τελικό στάδιο κατασκευής, για τη δεύτερη φρεγάτα FDI του Γαλλικού προγράμματος, ενώ πρόσφατα παρέδωσε προεξοπλισμένα Τμήματα (Blocks) για τη Τρίτη γαλλική φρεγάτα πρίν τον συμφωνημένο συμβατικά χρόνο παράδοσης τους.

Τα προεξοπλισμένα Τμήματα (Blocks) που κατασκευάζουν τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας», αποτελούν χαρακτηριστικό υπόδειγμα πετυχημένης μεταφοράς εξειδικευμένης γνώσης και τεχνολογίας από το εξωτερικό στην Ελλάδα και αποδεικνύουν τις δυνατότητες που έχουν στην ολοκληρωμένη κατασκευή τέτοιων φρεγατών στην πατρίδα μας.

Σε αυτό το εξαιρετικό πλαίσιο πολυετούς συνεργασίας και μεταφοράς γνώσης μεταξύ των δύο Εταιρειών, υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024 στην Euronaval/ Παρίσι και η Συμφωνία Follow-on-Support (FoS) με την Naval Group για περίοδο έξι (6) ετών που αφορά τόσο τις φρεγάτες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού αλλά και αντίστοιχα αυτές του Γαλλικού Εθνικού Ναυτικού (Marine Nationale).

Η προσθήκη αυτή και επέκταση των αναθέσεων των «Ναυπηγείων Σαλαμίνας» προστίθεται στο διαρκώς αυξανόμενο ιστορικό επιτυχημένων έργων και προγραμμάτων που παραδίδονται εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, διατηρώντας πάντα τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτούν τέτοιου είδους υπερσύγχρονα πολεμικά πλοία που προορίζονται για την εθνική άμυνα.

Η επίσκεψη της Υπουργού Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, όπως και των προκατόχων της, υπογραμμίζει τη σημαντική θέση των «Ναυπηγείων Σαλαμίνας» στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και προβάλλει τον σημαντικό τους ρόλο στην ανάπτυξη της ναυπηγικής συνεργασίας, τεχνογνωσίας και κατασκευής στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά επ’ ευκαιρία της επίσκεψης, o Πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Δρ Γ. Κόρος: «Είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή για εμάς η επίσκεψη της αξιότιμου Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας κας Βοτρέν, στις εγκαταστάσεις μας, γεγονός που αναδεικνύει τα τεχνολογικά εξελιγμένα έργα που αναλαμβάνουν τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» στον αμυντικό τομέα, όπως και τις δυνατότητες και το ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη της Εθνικής Αμυντικής Ναυπηγικής Βιομηχανίας. Η σταθερή εμπιστοσύνη και πολύ επιτυχημένη συνεργασία με σημαντικές εταιρείες του εξωτερικού, όπως η μακροπρόθεσμη σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Naval Group, προβάλλουν και προάγουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον σημαντικό μελλοντικό ρόλο των Ναυπηγείων Σαλαμίνας.»