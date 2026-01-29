Ο Όμιλος Softweb ολοκλήρωσε placement 320.000 μετοχών

Την επιτυχή ολοκλήρωση ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) συνολικά 320.000 μετοχών της σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές ανακοίνωσε η Softweb.

Την επιτυχή ολοκλήρωση ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) συνολικά 320.000 μετοχών της σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές ανακοίνωσε η Softweb.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μετοχές διατέθηκαν ισόποσα από τους βασικούς μετόχους της εταιρείας. «Η εν λόγω τοποθέτηση βασίστηκε σε συμφωνία που είχε διαμορφωθεί σε προγενέστερο χρόνο, ενώ η εκτέλεση της συναλλαγής ολοκληρώθηκε κατά το παρόν χρονικό διάστημα» τονίζεται.

Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει πως η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας και βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών. «Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους» προστίθεται.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Θεοχάρη Τσιρόπουλο στο τηλέφωνο 211 850 8385 ή στο email: [email protected].

Ο Όμιλος SOFTWEB, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί έναν σύγχρονο πάροχο καινοτόμων λύσεων Νέων Τεχνολογιών, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη Web και Mobile Επιχειρηματικού Λογισμικού, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τις υπηρεσίες Digital Marketing και Δημιουργικής Επικοινωνίας. Από την ίδρυση του (2008) έως σήμερα, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 1800 τεχνολογικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.