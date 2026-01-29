Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός μίας εβδομάδας

Τη δέσμευση του Ρώσου ομολόγου του να μην βομβαρδίσει το Κίεβο για μια εβδομάδα λόγω του κρύου καιρού εξασφάλισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τη δέσμευση του Βλαντιμίρ Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο για μια εβδομάδα λόγω του κρύου καιρού εξασφάλισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, και αυτός συμφώνησε να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο «δριμύ ψύχος» που επικρατεί στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί είπαν: “Μην σπαταλάς το τηλεφώνημα, δεν θα το πετύχεις”. Και αυτός το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε πως η Χαμάς υπήρξε σημαντικός παράγοντας στην επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα, συμπληρώνοντας ότι φαίνεται πως η παλαιστινιακή οργάνωση θα αφοπλιστεί.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, τόνισε ότι η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι σε εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μετά την συζήτηση που είχε σήμερα με την προσωρινή πρόεδρο τη Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, σχεδιάζει να ανοίξει τον εναέριο χώρο του Καράκας.

Υποστήριξε ταυτόχρονα ότι οι μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες πηγαίνουν στην χώρα της Νότιας Αμερικής προς αναζήτηση έργων.

Τέλος, είχε μία παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μεξικανή ομόλογό του Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, με αντικείμενο τις εμπορικές σχέσεις τους και θέματα ασφαλείας.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι είχε «μια πολύ παραγωγική» συζήτηση με τη Σεϊνμπάουμ, με επίκεντρο «τα σύνορα και το εμπόριο». Πρόσθεσε ότι θα επικοινωνήσουν ξανά σύντομα και θα οργανώσουν δια ζώσης συναντήσεις στις χώρες τους.

Η Σεϊνμπάουμ από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση ήταν «εγκάρδια και παραγωγική». Στο θέμα της ασφάλειας «συμφωνήσαμε και οι δύο ότι τα πράγματα πάνε καλά», είπε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, μολονότι στα μέσα του μηνός ο Τραμπ απείλησε με μια «χερσαία επίθεση εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών», ιδίως στο Μεξικό.

Η Αριστερή πρόεδρος πρόσθεσε ότι «συνεχίζεται η αναθεώρηση» της συνθήκης ελευθέρου εμπορίου μεταξύ του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού (USCAM).

Ο Καναδάς και το Μεξικό, οι οικονομίες των οποίων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, απειλούνται από την προστατευτική πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ. Το διακύβευμα και για τις δύο χώρες είναι να επαναδιαπραγματευτούν όσο πιο ευνοϊκούς όρους μπορούν στο πλαίσιο της USCAM, την οποία ο Τραμπ απορρίπτει ως «ασήμαντη» για την αμερικανική οικονομία.