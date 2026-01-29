Αυγενάκης: Δεν αποδέχεται τη θέση προέδρου στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς

Δεν αποδέχεται τελικά τη θέση του μεταβατικού προέδρου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Γεωργική Σχολή Μεσαράς» ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Δεν αποδέχεται τελικά τη θέση του μεταβατικού προέδρου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Γεωργική Σχολή Μεσαράς» ο Λευτέρης Αυγενάκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο πρώην υπουργός αναλάμβανε την προεδρία του νέου αναπτυξιακού φορέα που συστήνεται στο πλαίσιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και θα έχει έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, αναδεικνύοντας στη θέση του προέδρου τον Λευτέρη Αυγενάκη, του αντιπροέδρου τον Μιχάλη Κοκολάκη και του γραμματέα τον καθηγητή Νεκτάριο Βιδάκη. Ωστόσο, ο κ. Αυγενάκης ανακοίνωσε ότι δεν θα αποδεχθεί τη θέση, επικαλούμενος τις πολιτικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Όπως σημειώνει, «ήδη από νωρίς σήμερα, κόμματα της αντιπολίτευσης, και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην έχοντας πολιτικό αφήγημα για πολλοστή φορά, επέλεξαν να θέσουν εν αμφιβόλω μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία – και μάλιστα όχι αποκλειστικά τοπικού χαρακτήρα». «Για τον λόγο αυτό, και με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του θεσμού και της προοπτικής του εγχειρήματος, αποφάσισα να μην αποδεχθώ τη θέση του μεταβατικού προέδρου της ΑΜΚΕ “Γεωργική Σχολή Μεσαράς”», υπογραμμίζει, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «δεν αποδέχομαι την τιμητική αυτή θεσμική θέση, χωρίς όμως να παραιτούμαι από τον αγώνα και την προσπάθεια που μαζί ξεκινήσαμε».