Πτήση πάνω από τα 14.500 δολάρια για τον χαλκό με άλμα 11%

Είναι η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος για τον χαλκό του LME από τον Νοέμβριο του 2008. Γιατί φοβούνται οι αναλυτές.

Ραγδαία άνοδο πάνω από τα 14.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο την Πέμπτη καταγράφει ο χαλκός, αφήνοντας τους επενδυτές αντιμέτωπους με την απόφαση για το αν θα κυνηγήσουν το ράλι ή θα προχωρήσουν σε κατοχύρωση κερδών. Ο χαλκός στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) εκτινάσσεται 11% στα 14.527,50 δολάρια ανά τόνο, σε ένα άλμα που τροφοδοτήθηκε από τους κερδοσκόπους, με την ορμή να ωθεί σε περαιτέρω αγορές.

Είναι η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος για τον χαλκό του LME από τον Νοέμβριο του 2008. Πολλά funds παραμένουν αισιόδοξα, αναζητώντας assets για να αντισταθμίσουν το ασθενέστερο δολάριο των ΗΠΑ και τις γεωπολιτικές εντάσεις. χ, ο χαλκός εξαρτάται από τη βιομηχανική ζήτηση, η οποία έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται.

«Όταν τα πράγματα εξελίσσονται εκθετικά, πολλές τράπεζες αρχίζουν να αποσύρονται λόγω της ανοχής τους στο ρίσκο. Η αστάθεια καθιστά βάναυση την προσπάθεια να το διαπραγματευτούν», εξήγησε ο Νταν Σμιθ, διευθύνων σύμβουλος της Commodity Market Analytics. «Θα ήμουν αρκετά νευρικός για το πού θα φτάσουμε στο άμεσο μέλλον. Θα υπάρξει αναστάτωση στη ζήτηση, οπότε αυτό υποδηλώνει ότι δεν είναι πολύ βιώσιμο» πρόσθεσε.

Στην Κίνα, την κορυφαία καταναλώτρια μετάλλων, όπου οι κερδοσκόποι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανόδου, η ζήτηση για το φυσικό μέταλλο είναι χαμηλή. Η τιμή που πληρώνουν οι Κινέζοι καταναλωτές στην αγορά σποτ έχει υποχωρήσει σε μια έκπτωση 170 γουάν ανά τόνο σε σχέση με την τιμή των futures του Χρηματιστηρίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης, η οποία έχει επίσης εκτοξευθεί σε ρεκόρ όλων των εποχών.

«Δεν πιστεύω ότι τα 14.000 δολάρια είναι βιώσιμα σε αυτή τη συγκυρία και ενώ ποτέ δεν ξέρεις πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, νομίζω ότι μια διόρθωση είναι καθ' οδόν», τόνισε μια πηγή του Reuters, που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της. Το επερχόμενο διάλειμμα στην Κίνα για την αργία της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς μπορεί να είναι ο καταλύτης για μια διόρθωση, τόνισε ο Αλαστέρ Μούρνο, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής βασικών μετάλλων στην χρηματιστηριακή εταιρεία Marex.

Η τρέχουσα πορεία της αγοράς μπορεί να συγκριθεί με αυτήν της περιόδου 2004-2006, όταν η Κίνα αγόραζε χαλκό στο πλαίσιο της εκβιομηχάνισής της. «Τότε είδαμε πολύ παρόμοιες κινήσεις και μια ανάκαμψη από τις 6 Φεβρουαρίου 2006». Σε αυτή την περίπτωση περνάμε το τέλος του μήνα με μεγάλες χρηματικές ροές και μετά κάνουμε παύση» συμπλήρωσε. Με βάση την Κινεζική Πρωτοχρονιά, το SHFE δεν θα έχει συνεδρίαση στις 13 Φεβρουαρίου ενώ μάλιστα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου.