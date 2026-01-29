Ρωσικές υβριδικές απειλές: Κυρώσεις της ΕΕ σε 6 άτομα για δραστηριότητες παραπληροφόρησης

Πρόσωπα από την τηλεόραση και το θέατρο στιη λίστα.

Περιοριστικά μέτρα εναντίον επιπλέον έξι ατόμων αποφάσισε να επιβάλει η ΕΕ, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων υβριδικών δραστηριοτήτων της Ρωσίας, ιδίως στον τομέα της Παραπληροφόρησης και Παρεμβάσεων Πληροφόρησης στο Εξωτερικό (Foreign Information Manipulation and Interference – FIMI) κατά της Ένωσης, των κρατών-μελών της και των εταίρων της.

Σήμερα, το Συμβούλιο εντάσσει στη λίστα τους παρουσιαστές τηλεόρασης Ντμίτρι Γκουμπέρνιεφ, Εκτατερίνα Αντρέεβα και Μαρία Σίτελ, καθώς και τον προπαγανδιστή Παβέλ Ζαρούμπιν. Όλοι εργάζονται για ή υποστηρίζουν ρωσικά προπαγανδιστικά τηλεοπτικά κανάλια ή διοργανώνουν προπαγανδιστικές συγκεντρώσεις και εκπομπές όπως η «Άμεση Γραμμή με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», όπου διαδίδουν παραπληροφόρηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και υμνούν το καθεστώς Πούτιν.

Οι νέες καταχωρίσεις περιλαμβάνουν επίσης πολιτιστικά πρόσωπα: τον ηθοποιό Ρόμαν Τσουμάκοφ και τον ουκρανικής καταγωγής Ρώσο χορευτή μπαλέτου Σεργκέι Πολούνιν, οι οποίοι μέσω της δουλειάς τους προωθούν φιλορωσική προπαγάνδα, θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και αντι-ουκρανικές και αντιδυτικές αφηγήσεις. Όλα τα πρόσωπα που καταχωρίστηκαν σήμερα συμβάλλουν ενεργά στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, για παράδειγμα μέσω συγκέντρωσης χρημάτων για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Με τη σημερινή απόφαση, τα περιοριστικά μέτρα για τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες της Ρωσίας ισχύουν πλέον για συνολικά 65 άτομα και 17 οντότητες. Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα υπόκεινται σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, και οι πολίτες και εταιρείες της ΕΕ απαγορεύεται να διαθέτουν σε αυτά κεφάλαια, οικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή άλλους πόρους. Τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται επίσης σε απαγόρευση ταξιδιών, που τους απαγορεύει την είσοδο ή τη διέλευση μέσω των εδαφών της ΕΕ.

Τα σχετικά νομικά κείμενα έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.