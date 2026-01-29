Πολιτική | Ελλάδα

Σε Κρήτη και Ζάγκρεμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή

Κρήτη, Ζάγκρεμπ και συνάντηση ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο μενού του Έλληνα πρωθυπουργού για τις 30/1.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα επισκεφτεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι, όπου και θα υπογραφεί συμφωνία για εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, όπου στις 15:45 ώρα Ελλάδας θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ.

