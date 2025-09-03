ΔΕΘ: Κρας τεστ για την ελληνική οικονομία πριν τα εγκαίνια – Τα καλά, τα κακά και τα γκρίζα σημεία

Μια ημέρα πριν τα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου. Τι δείχνουν οι δείκτες.

Μια ημέρα πριν τα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για το ΑΕΠ β’ τριμήνου, τα οποία θα δώσουν μια καλύτερη εκτίμηση για το αν η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας στο σύνολο του 2025 θα περάσει τον πήχη του 2,3% όπως αυτός έχει τεθεί από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε κλείσει με ανάπτυξη 2,2% και μένει να φανεί αν συνεχίστηκε αυτή η δυναμική και το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου, αν και η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων όπως αποτυπώνεται στις μετρήσεις του Focus Economics τοποθετεί την ανάπτυξη β’ τριμήνου στο 1,9%.

Η εικόνα από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα είναι μεικτή με κάποια στατιστικά να εμφανίζουν βελτίωση και άλλα να επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας:

Κατανάλωση - Λιανικό Εμπόριο

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα από τον δείκτη όγκου του λιανικού εμπορίου που αποτυπώνει σε ένα σημαντικό βαθμό τις αγορές καταναλωτικών αγαθών από τα νοικοκυριά. Ο μέσος δείκτης του δεύτερου τριμήνου καταγράφει αύξηση 5,62% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε σημαντικά τον Μάιο αλλά ανέκαμψε σε μεγάλο βαθμό τον Ιούνιο, ενώ στο σύνολο του έτους η πορεία του είναι ελαφρά ανοδική μετά από μια διετία καθοδικής πορείας.

Παραγωγή στη μεταποίηση

Και από την κατανάλωση περνάμε στην παραγωγή, όπου εδώ τα σημάδια δείχνουν σταθεροποίηση. Ο μέσος δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση που μετράει η ΕΛΣΤΑΤ παρέμεινε σταθερός κατά το β τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Η μέση συνολική βιομηχανική παραγωγή που περιλαμβάνει τις εξορυκτικές δραστηριότητες και την παραγωγή ενέργειας υποχώρησε κατά 1,89% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο

Οικοδομική δραστηριότητα

Σημαντικό κομμάτι της επενδυτικής δραστηριότητες είναι οι κατασκευές και σε αυτό το σημείο είχαμε ανατροπές τους προηγούμενους μήνες, λόγω των αποφάσεων για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) που είχε βάλει στον πάγο πολλές οικοδομές.

Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες μειώθηκε κατά -17,3% τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024, κατά βάση λόγω των ρυθμίσεων του ΝΟΚ.

Μετά από την απόφαση του ΣτΕ και την τροποποίηση του ΝΟΚ από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι οικοδομικές άδειες ανέκαμψαν σημαντικά τον Μάιο παρουσιάζοντας αύξηση 31,6% στον αριθμό (2.717 άδειες), κατά 23,5% στην επιφάνεια και κατά 15,7% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 17,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 30,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2024.

Εξωτερικό εμπόριο

Στο εξωτερικό εμπόριο τα σημάδια είναι μεικτά. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το β' τρίμηνο του 2024 μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 5,37%. Όμως η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων, αλλά στην μικρότερη μείωσή τους (-1,038 δισ. ευρώ σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024) σε σχέση με τις εισαγωγές (-1,508 δισ. ευρώ σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2024).

Ισοζύγιο υπηρεσιών – Τουριστικές εισπράξεις

Θετικά είναι τα μηνύματα από τις τουριστικές εισπράξεις. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 8,11% το β' τρίμηνο από συρρίκνωση -32,7% το α’ τρίμηνο 2025, λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών και κατά βάση των τουριστικών εισπράξεων (+13% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024) και συρρίκνωσης των πληρωμών κυρίως στις μεταφορές (-11,29%).

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Καλά είναι τα νέα από τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, οι οποίες όπως μετρούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψαν αύξηση 76% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024 καθώς διαμορφώθηκαν στα 1,54 δισ. ευρώ από 879 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Δημόσιες Επενδύσεις

Στο κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων που -όπως είχε γράψει το insider.gr- είχαν φρενάρει την ελληνική οικονομία το α’ τρίμηνο έχουμε ανατροπή της εικόνας το β’ τρίμηνο. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2025 είναι αυξημένες κατά 19% σε σχέση με πέρυσι φτάνοντας τα 2,42 δισ. ευρώ. Σημαντική αύξηση καταγράφουν και οι πληρωμές έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που άγγιξαν τα 840 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.