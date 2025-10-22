Barclays: Ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών 500 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζει το guidance

Αναθεώρησε ανοδικά το ετήσιο guidance η βρετανική τράπεζα Barclays, την ίδια ώρα που ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών ύψους 500 εκατ. λιρών (667 εκατ. δολ.) στα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Αναθεώρησε ανοδικά το ετήσιο guidance η βρετανική τράπεζα Barclays, την ίδια ώρα που ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών ύψους 500 εκατ. λιρών (667 εκατ. δολ.) στα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Η τράπεζα δήλωσε ότι αναμένει πλέον να επιτύχει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) μεγαλύτερη από 11%, από περίπου 11%, για ολόκληρο το έτος.

Οι προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους αναθεωρήθηκαν επίσης ελαφρώς στα 12,6 δισ. λίρες για το έτος, από 12,5 δισ. λίρες.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα από μετοχές παρέμειναν σταθερά στα 689 εκατ. λίρες, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ οι traders σταθερού εισοδήματος τα πήγαν καλύτερα από το αναμενόμενο, με έσοδα 1,26 δισ. λίρες.

Τα έσοδα από τις παγκόσμιες αγορές έπιασαν τις εκτιμήσεις για 1,9 δισ. λίρες, αυξημένα κατά 2% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Κατά συνέπεια, αποφασίσαμε να επισπεύσουμε ένα μέρος των σχεδίων διανομής μας για ολόκληρο το έτος, με την σημερινή ανακοίνωση επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών και τώρα σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε σε τριμηνιαίες ανακοινώσεις επαναγοράς μετοχών. Η συνεπής και ισχυρή μας απόδοση έχει θέσει τα θεμέλια για μεγαλύτερη απόδοση μετά το 2026 και ανυπομονώ να μοιραστώ τους ενημερωμένους στόχους μας για το 2028 μαζί με τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 25» τόνισε.