Ο Εσωτερικός Ελεγκτής σε ένα Κόσμο Αβεβαιότητας: Προσαρμοστικότητα, Καινοτομία, Ηθική

Σε μία εποχή ακραίας αβεβαιότητας, γεωπολιτικών αναταράξεων, ενεργειακών κρίσεων και ταχύτατων τεχνολογικών μετασχηματισμών, η ανάγκη για ψύχραιμη και αντικειμενική διαχείριση των κρίσεων αποκτά κομβική σημασία. Ο εσωτερικός ελεγκτής αποτελεί τον κρίσιμο συνομιλητή της διοίκησης, των ρυθμιστικών αρχών και των οργανισμών και προσφέρει ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας και απαιτήσεων. Μέσα από την επαγγελματική του ικανότητα να ερευνά σε βάθος και να εντοπίζει κινδύνους, να συνθέτει πληροφορίες από διαφορετικά πεδία και να λειτουργεί με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόβλεψη και την αποτίμηση κρίσιμων θεμάτων που επηρεάζουν την στρατηγική και την ανθεκτικότητα των οργανισμών – από τεχνολογικούς μετασχηματισμούς και κανονιστικές μεταβολές έως την αποτυχία κρίσιμων εσωτερικών διαδικασιών.

Η παράλληλη εξέλιξη της ελεγκτικής, με την αξιοποίηση εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων, ενισχύει τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή για τον έγκαιρο και ακριβή εντοπισμό των νεών κινδύνων στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας των πληροφοριών. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση των νέων κριτηρίων ESG (Environmental-Social-Governance) επέκτεινε το πεδίο ελέγχου και ενσωμάτωσε την βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την κοινωνική ισότητα και την διαφάνεια ως βασικά στοιχεία της αξιολόγησης. Την ίδια στιγμή, τεχνολογίες όπως το blockchain προσθέτουν νέα επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Είναι, ωστόσο, κρίσιμο στην νέα και γεμάτη προκλήσεις εποχή, ο εσωτερικός ελεγκτής να μην χάσει αλλά να στηριχθεί στις θεμελιώδεις αξίες της ακεραιότητας και ηθικής που διαχρονικά θα αποτελούν τη βάση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που οφείλει να εμπνέει ο εσωτερικός έλεγχος.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και οι κρίσιμες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του επαγγέλματος, θα τεθούν στο επίκεντρο του ετήσιου συνεδρίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece) με τίτλο ¨Auditing the World: the auditor΄s perimeter in turbulent times¨, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο συνέδριο, κορυφαίοι επαγγελματίες από τον χώρο του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της συμμόρφωσης και της διακυβέρνησης θα μοιραστούν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές ενισχύοντας τη δυνατότητα των οργανισμών να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

