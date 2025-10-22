Η ΕΕΕΠ στο Τορόντο: Με εξωστρέφεια στο παγκόσμιο ρυθμιστικό κέντρο των παιγνίων

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου διεθνούς πλαισίου για τα τυχερά παιχνίδια – Στο επίκεντρο οι τεχνολογίες, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η προστασία των παικτών.

Με βλέμμα στραμμένο στην παγκόσμια αγορά των τυχερών παιγνίων και με έμφαση στην εξωστρέφεια και τη θεσμική συνεργασία, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) συμμετέχει φέτος στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών Τυχερών Παιγνίων (International Association of Gaming Regulators – IAGR), που θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο του Καναδά, από 20 έως 23 Οκτωβρίου 2025.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παγκόσμια συνάντηση των ρυθμιστικών αρχών και φορέων της αγοράς παιγνίων, όπου διαμορφώνονται οι διεθνείς τάσεις για το πώς θα λειτουργεί και θα ελέγχεται ο κλάδος τα επόμενα χρόνια.

Για την Ελλάδα, η παρουσία της ΕΕΕΠ στο συνέδριο συνιστά μήνυμα συμμετοχής, τεχνογνωσίας και ανοιχτού διαλόγου με τις πιο προχωρημένες ρυθμιστικές αγορές του κόσμου.

Περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι ρυθμιστικών Αρχών, οργανισμών και εταιρειών απ’ όλο τον κόσμο, μαζί με πάνω από 60 ομιλητές, θα συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής: την τεχνητή νοημοσύνη, τη διασυνοριακή εποπτεία, την προστασία των παικτών και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.

Τεχνητή Νοημοσύνη και ρυθμιστική ανθεκτικότητα

Το IAGR 2025, φέρει τον τίτλο «Resilient Regulation: Exploring what works, why and what’s next» («Ανθεκτική ρύθμιση: Εξερευνώντας τι λειτουργεί, γιατί και τι ακολουθεί»).

Στόχος του είναι να απαντήσει σε ένα καίριο ερώτημα: πώς οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να προσαρμοστούν και να παραμείνουν αποτελεσματικές σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογίες, οι αγορές και οι κοινωνικές συμπεριφορές αλλάζουν ταχύτατα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν:

• οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την προστασία των παικτών,

• οι διασυνοριακές συνεργασίες για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου,

• οι νέες τάσεις πληρωμών με blockchain και ψηφιακά νομίσματα,

• τα προγράμματα υπεύθυνου παιχνιδιού,

• και οι στρατηγικές καταπολέμησης του match-fixing και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εξωστρέφεια με στόχο τη γνώση και τη συνεργασία

Η ΕΕΕΠ έχει εντάξει τα τελευταία χρόνια την ενεργή διεθνή συμμετοχή στη στρατηγική της, επιδιώκοντας να αντλήσει βέλτιστες πρακτικές και να προσαρμόσει τα ελληνικά δεδομένα στις νέες τεχνολογικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Η παρουσία της στο IAGR 2025, με προϋπολογισμένη δαπάνη 5.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αποτελεί μέρος αυτής της πολιτικής εξωστρέφειας, ενταγμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2025.

Η ΕΕΕΠ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα, όπως το Gaming Regulators European Forum (GREF) και το International Association of Gaming Regulators (IAGR), συνεισφέροντας στη σύγκλιση των ρυθμιστικών πολιτικών και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για ζητήματα όπως η υπεύθυνη διαφήμιση, η πρόληψη εθισμού, η προστασία των παικτών και η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.

Τορόντο 2025: Eκεί όπου γράφονται οι επόμενες σελίδες της ρύθμισης

Περισσότερο από μια απλή παρουσία, η αποστολή της ΕΕΕΠ στο Τορόντο είναι δήλωση συμμετοχής στη διεθνή διαμόρφωση του μέλλοντος των παιγνίων.

Εκεί όπου οι ρυθμιστικές Αρχές δεν παρακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις σχεδιάζουν από κοινού, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, προκλήσεις και λύσεις.

Όπως σημειώνουν στελέχη της Αρχής, η παγκόσμια δικτύωση και η τεχνογνωσία αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες της πολιτικής της ΕΕΕΠ — όχι μόνο για να διασφαλίσει μια υπεύθυνη και διαφανή αγορά στην Ελλάδα, αλλά και για να συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου, δίκαιου και ψηφιακά ώριμου μοντέλου παιχνιδιού.

Επώνυμοι ομιλητές από όλο τον κόσμο

Ανάμεσα στους επιβεβαιωμένους ομιλητές συγκαταλέγονται κορυφαίες προσωπικότητες του χώρου:

• Andrew Rhodes, Διευθύνων Σύμβουλος της Επιτροπής Παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου,

• Teo Chun Ching, επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Τυχερών Παιγνίων της Σιγκαπούρης,

• Dr. Karin Schnarr, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Επιτροπής Αλκοόλ και Παιγνίων του Οντάριο,

• Justin G. Stebbek, Γενικός Νομικός Σύμβουλος της Επιτροπής Παιγνίων της Μασαχουσέτης,

• Michelle Grootheysen, Πρόεδρος της Ολλανδικής Αρχής Τυχερών Παιγνίων,

• καθώς και εκπρόσωποι από Ζιμπάμπουε, Μποτσουάνα, Δανία, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο.