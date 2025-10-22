Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Επαναλειτουργεί το Μουσείο του Λούβρου μετά την κλοπή των κοσμημάτων

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ξανάνοιξε σήμερα, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

