Πάνω από 11.000 άνεργοι λαμβάνουν το νέο αυξημένο επίδομα - Πότε θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του

Το νέο, πιλοτικό επίδομα ανεργίας θα αφορά συνολικά 15.000 ανέργους που έκαναν την εγγραφή τους στα μητρώα της ΔΥΠΑ από την Παρασκευή 27 Μαρτίου και στο εξής. Την προεπιλογή των δυνητικών δικαιούχων του νέου επιδόματος κάνει ειδικός αλγόριθμος

Πάνω από 11.000 δικαιούχοι έχουν λάβει τους τελευταίους 6 μήνες το νέο αυξημένο επίδομα ανεργίας που φτάνει έως και 1.295 ευρώ, εφόσον ο άνεργος έχει πολλά χρόνια ασφάλισης και αυξημένες αποδοχές.

Το νέο, πιλοτικό επίδομα ανεργίας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, καλύπτει 15.000 ανέργους που έκαναν την εγγραφή τους στα μητρώα της ΔΥΠΑ από τις 27 Μαρτίου 2025 και στο εξής. Την προεπιλογή των δυνητικών δικαιούχων του νέου επιδόματος κάνει ειδικός αλγόριθμος που υπολογίζει αυτόματα το επίδομα, τόσο με τα σημερινά δεδομένα όσο και με το νέο καθεστώς.

«Μέχρι στιγμής, πάνω από 11.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και έχουν ξεκινήσει ήδη οι πληρωμές τους. Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο ωστόσο είναι ότι, από αυτούς, ένα ποσοστό της τάξης του 15% με 20% έχει ήδη επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Γεγονός που δείχνει ότι η σύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης με την ενεργή αναζήτηση εργασίας αποδίδει» τόνισε σε συνέντευξή της στο insider η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα.

Βασικό κριτήριο για την προεπιλογή των δικαιούχων μέσω του αλγορίθμου, είναι να καταβάλλεται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος συνολικά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό που θα λάμβαναν με το υφιστάμενο σύστημα επιδότησης (540 ευρώ που είναι σήμερα το επίδομα).

Το ποσό του νέου επιδόματος θα είναι αυξημένο τους πρώτους 6 μήνες της επιδότησης και θα μειώνεται κάθε τρίμηνο όσο ο άνεργος δεν βρίσκει μια νέα θέση απασχόλησης.

Το νέο επίδομα χωρίζεται σε δύο μέρη:

το σταθερό μέρος της επιδότησης.

Υπολογίζεται βάσει των αποδοχών του δικαιούχου σε συνάρτηση με το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, ξεκινώντας στο 1ο τρίμηνο από το 70% του κατώτατου ημερομισθίου (ή του μέσου ημερομισθίου των αποδοχών του, εάν αυτές ήταν μικρότερες από τον κατώτατο μισθό) και θα μειώνεται σταδιακά (60% 2ο τρίμηνο, 50% 3ο τρίμηνο, 40% 4ο τρίμηνο, 30% 1ο εξάμηνο 2ου έτους, 20% 2ο εξάμηνο 2ου έτους), ενώ ο μέσος όρος ποσοστού επιδότησης στο πρώτο 12μηνο παραμένει στο 55% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, όπως και σήμερα.

το μεταβλητό μέρος της επιδότησης («μπόνους»).

Εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης (από το 4ο έως και το 20ο έτος ασφάλισης) και τον μέσο όρο αποδοχών του δικαιούχου. Με αυτό τον τρόπο, διασυνδέεται ο εργασιακός βίος με το ύψος του μεταβλητού μέρους της επιδότησης, αυξάνοντας το συνολικό επίδομα για όσους έχουν εργαστεί τουλάχιστον 4 χρόνια, ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της ασφάλισης κατά της ανεργίας. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό (προκύπτει από καταβληθείσες εισφορές) και όχι προνοιακό.

Πότε θα εκκινήσει η καθολική εφαρμογή του

Όσο για το πότε θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του προγράμματος στο σύνολο των ανέργων, αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του η οποία έχει ήδη αρχίσει.

Αυτό που αξιολογείται είναι η επίδρασή του τόσο σε επίπεδο απασχολησιμότητας όσο και σε κοινωνικοικονομικό επίπεδο, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύστημα παροχών ανεργίας πιο αποτελεσματικό, πιο απλό, πιο δίκαιο και πιο ανταποδοτικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

«Σε αυτή τη φάση, το πρόγραμμα παραμένει σε πιλοτική εφαρμογή και η αξιολόγησή του είναι σε εξέλιξη. Βασικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι το νέο μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα είναι το δυνατόν ωφελιμότερο για τους ανέργους. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο πλαίσιο πρέπει να γίνει με προσεκτικά βήματα και πλήρη λειτουργικότητα» δηλώνει η κα Χορμόβα.