Μητσοτάκης: Το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού

Με αναφορά στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

Το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, ενώ επεσήμανε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Νίκο Δένδια προσωπικά και δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης.

«Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο», ανέφερε. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο» συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι κι άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν και ότι δεν είθισται πάντα να παρίστανται όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Ειδικότερα, για το θέμα της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Θα πρέπει να σταθούμε στο αυτονόητο της διάταξης, την ανάγκη της προστασίας ενός χώρου εθνικής μνήμης. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Αντίστοιχα μνημεία υπάρχουν παντού που προστατεύονται και τα σέβεται η ίδια η κοινωνία χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ δυστυχώς στα πλαίσια της ελληνικής ιδιαιτερότητας αυτό δεν καταφέραμε να το πετύχουμε και αναγκαζόμαστε να φέρουμε μία ρύθμιση η οποία κατά την άποψή μου εμπεδώνει απλά την κανονικότητα».

Πρόσθεσε ότι είναι το προφανές ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού. «Έναν τέτοιο χώρο έχουμε στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε δεύτερο. Ενώ ο καθένας μπορεί να διαδηλώνει και να διαμαρτύρεται με όποιον τρόπο επιθυμεί στα πλαίσια του νόμου οπουδήποτε αλλού» υπογράμμισε.

Περνώντας από το Σύνταγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα κι αυτός ήταν και ο σκοπός αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας και τόνισε ότι θεωρεί πως σε αυτό συμφωνεί και η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, πρόσθεσε.

«Από κει και πέρα ο υπουργός Άμυνας με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο» ανέφερε. Τόνισε ότι κι άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν και ότι δεν είθισται πάντα να παρίστανται όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Όπως είπε, αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον «είναι να δούμε αν μπορούμε να δούμε το μνημείο με μια φρέσκια ματιά διότι πράγματι ποιο είναι το πρόβλημα στο μνημείο αυτό; Ότι ουσιαστικά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια πού αρχίζει το μνημείο και πού τελειώνει -θα έλεγα- ο δημόσιος χώρος της πλατείας. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε μία λύση για αυτό που να προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια την έναρξη του μνημείου και το τέλος της πλατείας». Επεσήμανε δε ότι αυτή είναι μία ιδέα που σκοπεύει να τη συζητήσει με τον υπουργό και ότι το υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις για το πώς μπορεί να αναδειχθεί και να προστατευθεί το μνημείο.

Όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, τόνισε ότι κάνουν μεγάλο λάθος όσοι ρίχνουν νερό στον μύλο της αμφισβήτησης. Αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα με τη Δικαιοσύνη αλλά αυτό αφορά την καθυστέρηση στην απονομή της και ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ανασύνταξης της Δικαιοσύνης συνολικά. Χαρακτήρισε επικίνδυνη τη συνολική αμφισβήτηση των αποφάσεων της Δικαιοσύνης γιατί η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και όσοι επιδιώκουν να το κάνουν αυτό το κάνουν μόνο για πολιτικούς λόγους. «Πάνω στα Τέμπη χτίστηκε ένα πρωτοφανές και τεράστιο ψέμα», είπε. «Δεν νομίζω τελικά ότι αυτές οι κραυγές έχουν κάποιο τόσο μεγάλο ακροατήριο», πρόσθεσε.

Περνώντας στο επόμενο θέμα είπε ότι όταν σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας λέει ότι δυσκολεύεται με την ακρίβεια, έχει δίκιο. «Το ερώτημα είναι τι κάνουμε γι' αυτό» ανέφερε και υπογράμμισε ότι «Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε μόνο την εξαιρετική απόδοση τη μακροοικονομική της οικονομίας όταν ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι αυτή έχει αντανάκλαση» στην καθημερινότητά του κι αυτό πρέπει να είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης. Είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό είναι μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών μετά τον covid που στη χώρα μας προστέθηκε σε 10 χρόνια κρίσης. Εξήγησε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση αλλά τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν τελικά αντανάκλαση στην τσέπη των πολιτών καθώς επιτυγχάνεται αύξηση του πραγματικού μισθού.

Αναφέρθηκε στη σημαντική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για πάνω από 2.000 κωδικούς με μειώσεις από 5 έως 30%, όπως επίσης στους αυξημένους ελέγχους και τα πρόστιμα που επιβάλλονται. Μίλησε επίσης για τον εκσυγχρονισμό του e-katanalotis, για την επιστροφή ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου αλλά και στην προσφορά κινήτρων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός ανέφερε είναι ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβλημα. «Τώρα που αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον Γόρδιο δεσμό αντιλαμβανόμαστε τη συνθετότητα του προβλήματος και γιατί μας δυσκόλεψε τόσο πολύ. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να κάνεις μια αλλαγή εν κινήσει και ταυτόχρονα πρέπει να γίνονται οι πληρωμές». Ανέφερε ότι ο Γόρδιος δεσμός κόπηκε, η μετάπτωση στην ΑΑΔΕ γίνεται, ζήτησε κατανόηση για την καθυστέρηση στις πληρωμές αλλά είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τεθούν εν αμφιβόλω συνολικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον πρωτογενή τομέα και τόνισε ότι τα πράγματα θα γίνουν σωστά και ότι κάποιοι που δεν δικαιούνται επιδοτήσεις δεν θα πάρουν χρήματα. «Έχουμε ήδη πάρει 22 εκατ. ευρώ και αναμείνατε στο ακουστικό σας» είπε επίσης, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην οικονομική αστυνομία και στον έλεγχο που γίνεται. Υπήρχαν εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύτηκαν τις κρατικές αδυναμίες για να εισπράξουν χρήματα που δεν δικαιούνταν, είπε και δεσμεύτηκε να μην κάνει πίσω ούτε πόντο όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος. «Ο πρωτογενής τομέας δεν έχει μέλλον στη χώρα μας, εάν δεν μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα και να πάρουν οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τα χρήματα που δικαιούνται» πρόσθεσε.

Μητσοτάκης: Απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο στο δυστύχημα των Τεμπών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί να μονοπωλεί το μνημείο αυτό μόνο η διαμαρτυρία για το δυστύχημα των Τεμπών. «Και γιατί δεν θα δίναμε τη δυνατότητα στους νεκρούς από τη Μάνδρα, το Μάτι ή όποια άλλη τραγωδία να κάνουν το ίδιο» ανέφερε. «Και πού σταματάει τελικά αυτό; Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού η οποία μάλιστα δεν ξεκίνησε από τους γονείς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξεκίνησαν από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους οι οποίοι εργαλειοποίησαν γονείς για να πετύχουν μία γενικότερη κατάσταση αναταραχής» πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι το ζήτημα αυτό εγείρει και ορισμένα ευρύτερα ιδεολογικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πολιτικοί χώροι και «αναφέρομαι συγκεκριμένα στον χώρο της Αριστεράς, οικειοποιήθηκαν στο παρελθόν τον δημόσιο χώρο θεωρώντας ότι ο νόμος ο δικός τους είχε κάποιου είδους ιδεολογική υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους». «Το ίδιο φαινόμενο το είδαμε κατά κόρον και στις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό», τόνισε.

Επανέλαβε μετά από σχετική ερώτηση ότι η κυβέρνηση δεν στρέφεται εναντίον κανενός γονιού, αντίθετα συμπάσχει και η Δικαιοσύνη έδωσε λύση στο πρόβλημα με τις εκταφές για να καλυφθούν και οι τελευταίες ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό οποιουδήποτε απελπισμένου γονιού.

«Δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργήθηκε με έναν σκοπό μόνο: να κατηγορηθεί η κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι. Όταν όμως απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο, προφανώς η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Και μένουμε τώρα στον πυρήνα της υπόθεσης που δεν είναι άλλος από την έναρξη και την ολοκλήρωση της δίκης. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε 36 κατηγορούμενους και θα δικαιωθεί και η μνήμη των νεκρών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Τεχνόπολη»

Σήμερα μετά από πολλή προσπάθεια, γιατί δεν ήταν εύκολο, δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική συνέντευξη. Επισημαίνοντας ότι πλέον συμβαίνει ό,τι θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, τόνισε ότι «η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την πολυπόθητη κανονικότητα».

Μετά από σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτό το οποίο αναμένει από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι να έρθει σύντομα με μία πρόταση ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. «Εμείς είπαμε από την αρχή ότι σκοπός μας δεν είναι να πάμε να προκαλέσουμε ούτε να σβήσουμε αυτή τη στιγμή τα ονόματα. Από 'δω και στο εξής όμως κανείς δεν θα μπορεί να πάει να ξαναγράψει ονόματα στο μνημείο ή θα μπορεί να πάει να καταλάβει τον χώρο, χάριν οποιουδήποτε δικαιολογημένου αιτήματος. Τραβάμε λοιπόν μια γραμμή με το τι έγινε στο παρελθόν» τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κ. Χρυσοχοΐδη αλλά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και ερωτηθείς αν πρέπει να φτιαχτεί ένα μνημείο με τα ονόματα σε κάποιο άλλο σημείο, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «υπάρχει μνημείο. Να δώσω κι ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα λιτό μνημείο για τους νεκρούς της Marfin. Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά το έχει σπάσει πολλές φορές. Το ξαναφτιάχνουμε, η κυβέρνηση κι ο δήμος, ως οφείλουμε. Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Τεχνόπολη. Γιατί δεν πηγαίνει κανείς εκεί; Διότι ο σκοπός όλης της προσπάθειας δεν ήταν η ανάδειξη της τραγωδίας των Τεμπών αυτοτελώς. Είναι η προσπάθεια δημιουργίας μιας συνθήκης πολιτικής αναταραχής. Γι' αυτό και επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Εάν ο δήμος της Αθήνας θέλει να φτιάξει ένα μνημείο κάπου αλλού έχει τη δυνατότητα να το κάνει και φαντάζομαι ότι θα είχε και ευρύτερη στήριξη. Αυτό που λέμε είναι "όχι εκεί". Οπουδήποτε αλλού αλλά όχι εκεί γιατί αυτός ο χώρος έχει μία ιερότητα».

Πρόσθεσε ότι όταν μπορείς να διαμαρτυρηθείς παντού αλλά όχι σ' έναν συγκεκριμένο χώρο κι εσύ πας όχι στην Πλατεία Συντάγματος αλλά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το κάνεις για κάποιον άλλο λόγο. «Στην πατρίδα μας κανείς δεν περιστέλλει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Θέλω να θυμίσω ότι εδώ και κάποια χρόνια έχουμε ψηφίσει -κι εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό- έναν νόμο για τις πορείες» ανέφερε και εξήγησε ότι πολλές πορείες, όχι όλες σέβονται αυτόν τον νόμο και αυτό ήταν μία κατάκτηση.

Υπογράμμισε ότι υποχρέωσή του είναι, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο θέμα, να επιλέγεται μία λύση που να συνθέτει και όχι να διχάζει. Να αντιμετωπίζει τον πυρήνα του προβλήματος χωρίς να προκαλεί περιττές εντάσεις.

«Ο κ. Ανδρουλάκης γίνεται ουρά της κ. Κωνσταντοπούλου»

Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός σχολίασε και τη στάση των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης επισημαίνοντας ότι από την αριστερά δεν περίμενε κάτι διαφορετικό αλλά τον εξέπληξε η δεξιά και η ακροδεξιά και η απουσία του κ. Βελόπουλου χθες. «Πού ήταν ο κ. Βελόπουλος χθες; Ο πατριώτης, ο υπερασπιστής των εθνικών συμβόλων, ο τιμητής του στρατεύματος; Απείχε από τη Βουλή χθες διότι πολύ απλά πώς θα υπερασπιζόταν ταυτόχρονα την ανάγκη προστασίας των εθνικών συμβόλων με την επιθυμία του να συντηρεί ζωντανή τη θεωρία του ξυλολίου την οποία πρώτος εφηύρε και υπερασπίστηκε», είπε.

Τόνισε ότι κακώς τίθεται το ζήτημα κάποιας ενδοκυβερνητικής διαφωνίας, ότι επικοινώνησε ο ίδιος με τον υπουργό Άμυνας, συζήτησαν το θέμα και δεν εξέφρασε καμία διαφωνία σχετικά με τη διατύπωση της τροπολογίας.

Είπε επίσης για το ΠΑΣΟΚ: «Ξέρετε, με το ΠΑΣΟΚ βρεθήκαμε στην Πλατεία Συντάγματος στο "Μένουμε Ευρώπη" και τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μέσα από μία ομιλία κατ' εμέ ακατανόητη, την οποία έκανε χθες ο κ. Ανδρουλάκης παίρνει αποστάσεις, λέγοντάς μας ότι ουσιαστικά η τροπολογία αυτή είναι περιττή προσπαθώντας να πατήσει σε δύο βάρκες, να μη συνταχθεί με το προφανές, καταλήγει να γίνεται ουρά της κ. Κωνσταντοπούλου».

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι σήμερα το ζητούμενο δεν είναι να μείνουμε Ευρώπη αλλά να κάνουμε την Ελλάδα Ευρώπη παντού κι αυτή είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης. Τόνισε ότι θα αξιοποιήσει πλήρως τους 18 μήνες που μένουν μέχρι τις εκλογές για να επιταχυνθεί η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος και απάντησε ότι δεν τίθεται θέμα πρόωρων εκλογών.

Με αναφορά στα εγκαίνια του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στον χώρο της υγείας γίνονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. «Σε πείσμα όσων πιστεύουν ότι αυτή η χώρα δεν αλλάζει. Αλλάζουν πολλά. Θα θέλαμε πιο γρήγορα; Ναι. Έχουμε αντιστάσεις; Βεβαίως. Δεν τις φοβήθηκα ποτέ. Δεν πάω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο αλλά δεν κάνω και πίσω μπροστά σε πολιτικές επιλογές για τις οποίες έχω λαϊκή νομιμοποίηση. Η κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμά της».

Υπογράμμισε επίσης ότι στην πολιτική ποτέ δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Η πολιτική περνάει και μέσα από συγκρούσεις. «Δεν είναι εύκολο και για μένα να γνωρίζω ότι και προσωπικά αποτελώ το αλεξικέραυνο όλων όσοι θέλουν να διαφωνούν με την κυβέρνηση. Είναι όμως ο ρόλος και η ευθύνη την οποία έχω αναλάβει και δεν πρόκειται να κάνω πίσω» ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι αναγνωρίζει τα λάθη του και πάντα ακούει τους πολιτικούς του αντιπάλους προκειμένου να αναζητήσει δυνατότητες σύνθεσης.

«Η Ελλάδα έχει μία κυβέρνηση με καθαρή λαϊκή εντολή μέχρι την άνοιξη του 2027»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι «αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο αντίπαλός μου στην κοινοβουλευτική τάξη των πραγμάτων και το κόμμα το οποίο φαίνεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη απόσταση από τη ΝΔ. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από τη Βουλή. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Διότι θα μπορούσε χθες όντας βουλευτής να συμμετέχει στη συζήτηση και να μην επιλέγει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έως ότου ο κ. Τσίπρας επιλέξει να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να σχολιάζω».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, επισημαίνοντας ότι «μια κατακερματισμένη Βουλή δυστυχώς προσφέρει ευκαιρίες ειδικά σε μικρότερα κόμματα να ακουστούν αν φωνάξουν περισσότερο ή αν πολώσουν περισσότερο». «Αυτό να ξέρετε όμως δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα» είπε, τονίζοντας ότι «στην Ελλάδα είμαστε ίσως σε καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Δεν κάνω συζητήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. «Θέλω όμως να θυμίσω ότι στις εκλογές του 2023 περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών διότι ο κ. Τσίπρας είχε επιλέξει την απλή αναλογική. Και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο και να περάσουμε από αυτήν τη διαδικασία των διπλών εκλογών. Αν ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής είχε εφαρμοστεί στα ποσοστά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης του Μαΐου του 2023 θα είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή» πρόσθεσε.

Και είπε στη συνέχεια: «Ακούω σοβαρούς κατά τεκμήριο ανθρώπους να λένε ότι η χώρα έχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας, διακυβερνησιμότητας. Όχι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα διακυβερνησιμότητας. Η Ελλάδα έχει σταθερή κυβέρνηση και αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Έχει μία κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με καθαρή λαϊκή εντολή μέχρι την άνοιξη του 2027. Δείτε λίγο τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: στη Γαλλία δεν υπάρχει πρακτικά κυβέρνηση, ένα κοινοβούλιο σπασμένο στα τρία και ένας πρόεδρος που δεν μπορεί εύκολα να επιβάλει τις επιλογές του. Στη Γερμανία μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία ξεκίνησε καλά αλλά έχει ζητήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πρωθυπουργός ο οποίος εξελέγη με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ήδη είναι 15 ή 10 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις».

Αντίθετα, όπως τόνισε, μετά από εξήμισι χρόνια στην Ελλάδα έχουμε μία πολιτική δύναμη η οποία είναι ισχυρή και μία κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται με υπερδιπλάσιο σκορ του δεύτερου κόμματος. «Δεν είμαστε πίσω από το πρώτο κόμμα. Έχουμε δυο φορές μεγαλύτερο ποσοστό» είπε και αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, επεσήμανε: «Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ τρεις μήνες πριν τις εκλογές του 2023. Ήταν λίγο πάνω από 30% και τελικά πήραμε 41%. Δε λέω ότι θα γίνει το ίδιο αλλά είναι δύσκολο να κάνει κανείς μία εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος». Η κυβέρνηση, είπε, οφείλει να είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων αλλά βεβαίως δεν εκλέγεται από όλους τους πολίτες, εκλέγεται από τη σχετική πλειοψηφία, όπως ορίζουν οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Απαντώντας για σχόλιο του κ. Βενιζέλου επεσήμανε ότι «μια χαρά μπορεί να κυβερνήσει η κυβέρνηση. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να περνάει νομοσχέδια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική και να εφαρμόζει το πρόγραμμά της. Αν πιστεύει ο κ. Βενιζέλος ή οποιοσδήποτε σχολιαστής ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος γιατί δεν βγαίνει να το πει; Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι επικαλούνται δήθεν θεσμική κρίση ας δουν λίγο την πραγματικότητα σήμερα».

Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 καθώς και ότι δεν υπάρχει στρατηγική διπλών εκλογών.

Σήμερα η μέρα ξημέρωσε και συναισθηματικά συννεφιασμένη

Τέλος, αναφέρθηκε στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου. «Σήμερα η μέρα ξημέρωσε και συναισθηματικά συννεφιασμένη» τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ίσως ο πιο σπουδαίος τραγουδοποιός της γενιάς του ενώ ήταν ταυτόχρονα κι ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης που δεν δίσταζε να εκφράσει την άποψή του για τα κοινά και μας ζητούσε πάντα με ειλικρίνεια ως λαός να κοιταχτούμε στον καθρέφτη.

«Προσωπικά με τίμησε με την φιλία του οπότε αισθάνομαι ιδιαίτερη στεναχώρια σήμερα και σε βαθύ προσωπικό επίπεδο αν μπορώ να πω μια κουβέντα, αυτή θα ήταν ότι ίσως κατάφερε να μας ενώσει στον θάνατό του και να σκεφτούμε λίγο ότι η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου ταυτίστηκε ουσιαστικά με την πορεία της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας με τα πλεονεκτήματά μας, με τα μειονεκτήματά μας και ας πάρουμε ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο αλλά και συλλογικά δύναμη από τους στίχους του για να κοιτάξουμε μπροστά με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι αυτό θα μας ζητούσε και ο ίδιος να κάνουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.