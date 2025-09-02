Οικονομία | Ελλάδα

Ανέκαμψε το χονδρεμπόριο τον Μάιο και τον Ιούνιο μετά τη βουτιά του Απριλίου

Ο δείκτης κύκλου εργασιών του χονδρεμπορίου παρουσίασε μεικτή εικόνα σε ετήσια βάση το β' τρίμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 8,4% τον Απρίλιο, ενώ κατέγραψε άνοδο 4,5% τον Μάιο και 3,7% τον Ιούνιο.

Παρόμοια ήταν η πορεία του δείκτη όγκου, με μείωση 3% τον Απρίλιο και σημαντικές αυξήσεις 8,8% και 6,5% αντίστοιχα τον Μάιο και τον Ιούνιο.

