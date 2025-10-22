Ουκρανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί μετά από ρωσική νυχτερινή επιδρομή στο Κίεβο

Νυχτερινή ρωσική επιδρομή εναντίον του Κιέβου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στον όγδοο και στον ένατο όροφο πολυκατοικίας εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

O δήμαρχοw του Κιέβου, o Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι συνοικίες Ντνιπρόφσκι και Νταρνίτσκι υπέστησαν πλήγματα drones. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης Πετσέρσκι και Ντεσνιάνσκι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια) υπέστη εξάλλου αεροπορική επιδρομή στην οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννιά άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ από την πλευρά της έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» ακόμη σε εξέλιξη το πρωί εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Από την έναρξη της εισβολής στην ουκρανική επικράτεια πριν από τριάμισι χρόνια, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, που ανταποδίδει με πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον ενεργειακών και άλλων υποδομών.

Στην περιφέρεια Πολτάβα (ανατολικά), ο περιφερειάρχης Βολοντίμιρ Κοχούτ αναφέρθηκε σε ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου.

Χθες Τρίτη στην περιφέρεια Τσερνίχιβ (βόρεια) στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους και άφησε εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα και πολλούς χωρίς νερό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο σε μαζική ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες drones και με πυραύλους. Εκείνο το κύμα πληγμάτων είχε διαρκέσει 12 ώρες, σύμφωνα με το Κίεβο.

Το Κίεβο έδωσε εγγυήσεις ασφαλείας για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουκρανία για να αποκαταστήσει την ομαλή ηλεκτροδότηση του Σταθμού Πυρηνικής Ενέργειας της Ζαπορίζια, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Έπειτα από μακρές και δύσκολες διαβουλεύσεις, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε από την Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατο να αποκατασταθεί η γραμμή μεταφοράς ενέργειας που είχε υποστεί ζημιές», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το RIA.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ