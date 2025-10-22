Ειδήσεις | Διεθνή

Στη Σουηδία ο Ζελένσκι για την υπογραφή εξοπλιστικής συμφωνίας

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να κάνει επίσημη επίσκεψη σήμερα στη Σουηδία, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον στην πόλη Λιντσέπιν και πρόκειται να υπογραφτεί διμερής συμφωνία για εξοπλιστικά ζητήματα, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική κυβέρνηση.

«Ο πρωθυπουργός (Κρίστερσον) και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσουν ειδήσεις σχετικά με (σουηδικές) εξαγωγές στον τομέα της άμυνας», εξήγησε η Στοκχόλμη, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες των δυο χωρών «θα επισκεφθούν μια εταιρεία» στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

