Κολομβία - ΗΠΑ: «Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να βελτιωθεί»

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο και ο πλέον υψηλόβαθμος διπλωματικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στην Μπογοτά συμφώνησαν «να βελτιωθεί» ο αγώνας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, μετά τη διένεξη του σοσιαλδημοκράτη με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Εξωτερικών στην Μπογοτά.

Παραδοσιακοί σύμμαχοι, η Κολομβία και οι ΗΠΑ διέρχονται περίοδο εντάσεων στη σχέση τους έπειτα από μήνες που οι πρόεδροί τους ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες. Ο κ. Τραμπ ανήγγειλε την Κυριακή πως βάζει τέλος στην οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Ουάσιγκτον στην Μπογοτά.

Αν αναμονή των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα εξαγόμενα προϊόντα της Κολομβίας που επέσεισε ο κ. Τραμπ, ο κ. Πέτρο συναντήθηκε προχθές Δευτέρα το βράδυ με τον Τζον ΜακΝαμάρα, επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας, με σκοπό «να επιλυθεί το αδιέξοδο στις διμερείς σχέσεις», αναφέρει δελτίο Τύπου της κολομβιανής διπλωματίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δυο πλευρές «επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τις στρατηγικές του αγώνα εναντίον των ναρκωτικών», κατά το κείμενο.

Μετά την κατηγορία του κ. Τραμπ πως ο κ. Πέτρο είναι «βαρόνος των ναρκωτικών», ο δεύτερος χαρακτήρισε τον αμερικανό ομόλογό του «αγενή» και «ανίδεο» κι ανακάλεσε τον πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον για διαβουλεύσεις.

Επί μήνες, οι ηγέτες των δυο χωρών συγκρούονται για διάφορα ζητήματα -- από τις απελάσεις μεταναστών ως τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, περνώντας από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Συνέπεια είναι πως η σχέση των δυο κρατών, ιστορικά στενών συμμάχων, βρίσκεται πλέον στο ναδίρ.

Το Σάββατο ο κ. Πέτρο κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «φόνο» αλιέα από τη χώρα του και τόνισε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά τελευταίας τεχνολογίας στην Καραϊβική κι έχουν εξαπολύσει σειρά πληγμάτων εναντίον πλεούμενων, με δεκάδες νεκρούς, παραβίασαν την κυριαρχία της Κολομβίας στα χωρικά ύδατά της.

Ο πρόεδρος Πέτρο καταφέρθηκε χθες μέσω X εναντίον της «απειλής στρατιωτικής εισβολής στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα» και «προσωπικών κυρώσεων» σε βάρος του.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων στον κολομβιανό πρόεδρο, τον πρώτο που ανήκει στην αριστερά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.

Η Κολομβία, που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης, είναι χώρα της Λατινικής Αμερικής που λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένα της Ουάσιγκτον: το 2023, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ανήλθε σε 740 και πλέον εκατομμύρια δολάρια.

Το μισό από το ποσό αυτό διατίθεται για τον αγώνα εναντίον των ναρκωτικών. Το υπόλοιπο διανέμεται σε προγράμματα ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας.

Η ένταση μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Πέτρο θορυβεί και επιχειρηματικούς κύκλους με επιρροή στην πολιτική σφαίρα στην Μπογοτά: φοβούνται τον αντίκτυπο των τελωνειακών δασμών που απείλησε να επιβάλλει ο ρεπουμπλικάνος, καθώς οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Πέραν αυτού, διαμορφώνουν κλίμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, στις οποίες ο κ. Πέτρο δεν μπορεί ως εκ του συντάγματος να είναι υποψήφιος.

Μοιάζει να υπάρχει «υπολογισμός από πλευράς του προέδρου Πέτρο που χρησιμοποιεί την εξωτερική πολιτική, όπως βλέπετε στις θέσεις του για τον πόλεμο στη Γάζα, για να ανακτήσει τη δημοτικότητα που έχει χάσει σε εσωτερικό επίπεδο», εκτιμά ο Γιαν Μπάσετ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο της Ροσάριο.

Στην πραγματικότητα «η κρίση δεν ωφελεί κανέναν», η επιδείνωση της σχέσης πλήττει και την Ουάσιγκτον και την Μπογοτά, συμπληρώνει η Χιμένα Σάντσες, διευθύντρια αρμόδια για τις χώρες των Άνδεων στη ΜΚΟ Washington Office on Latin America (WOLA).

Ιστορικά η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί την τακτική «του μαστίγιου και του καρότου» απέναντι στην Μπογοτά, αλλά «τώρα δεν υπάρχει κανένα καρότο, μόνο μαστίγιο», βρίσκει η Λάουρα Μπονίγια, υποδιευθύντρια του ιδρύματος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση (PARES).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ