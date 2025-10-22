Ευρωαγορές: Χάνουν το θετικό momentum

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι δείκτες καθώς στον πάγο φαίνεται να μπαίνει η προοπτική συνάντησης μεταξύ Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τα εταιρικά αποτελέσματα που καταφθάνουν, όπως και τον χαμηλότερο από το αναμενόμενο ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού που ανακοίνωσε η Βρετανία. Την ίδια ώρα, στον πάγο φαίνεται να μπαίνει η προοπτική συνάντησης μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,15% στις 572,43 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 χάνει 0,24% στις 5.673 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 προσθέτει 0,65% στις 9.487 μονάδες, αφού ο πληθωρισμός στην Βρετανία διατηρήθηκε απροσδόκητα σταθερός τον περασμένο μήνα, με την μέτρηση να είναι ασθενέστερη από την πρόβλεψη κάτι το οποίο μπορεί να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας πριν από το τέλος του έτους. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παραμένοντας αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Η μέτρηση ήταν κάτω από το 4% που ανέμεναν οι αναλυτές και η Τράπεζα της Αγγλίας.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,06% στις 24.349 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται στις 8.229 μονάδες με -0,36%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει απώλειες 0,45% στις 42.451 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,43% στις 15.843 μονάδες.

Οι μετοχές έκλεισαν με άνοδο την Τρίτη, ωστόσο το διήμερο θετικό momentum φαίνεται να βαλτώνει, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία φαίνεται προς το παρόν περιορισμένη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνομιλίες για την επίλυση του πολέμου με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο αυτές έχουν «παγώσει», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Τρίτη, σύμφωνα με το NBC News.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Ο Τραμπ διστάζει να υποστηρίξει ανοιχτά την Ουκρανία, υπονοώντας την περασμένη εβδομάδα ότι το Κίεβο θα πρέπει να είναι έτοιμο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη και τα έσοδα τρίτου τριμήνου τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η UniCredit για το τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 2,63 δισ. ευρώ (3,05 δισ. δολ.) λόγω υψηλότερων μερισμάτων από στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και χαμηλότερων από τις αναμενόμενες δαπανών και προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, δήλωσε την Τετάρτη η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας. Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι τα κέρδη θα μειωθούν στα 2,39 δισ. ευρώ. Η μετοχή υποχωρεί στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου κατά 1,8%.

Αναθεώρησε ανοδικά το ετήσιο guidance η βρετανική τράπεζα Barclays, την ίδια ώρα που ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών ύψους 500 εκατ. λιρών (667 εκατ. δολ.) στα κέρδη του τρίτου τριμήνου. Η τράπεζα δήλωσε ότι αναμένει πλέον να επιτύχει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) μεγαλύτερη από 11%, από περίπου 11%, για ολόκληρο το έτος. Οι προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους αναθεωρήθηκαν επίσης ελαφρώς στα 12,6 δισ. λίρες για το έτος, από 12,5 δισ. λίρες. H μετοχή ενισχύεται σχεδόν 3,5%.

H μετοχή της Heineken κερδίζει πάνω από 1,5% παρά το γεγονός πως η ολλανδική ζυθοποιία προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν για όλο το έτος καθώς οι μακροοικονομικές προκλήσεις επιδεινώνονται, υποβαθμίζοντας περαιτέρω τις προβλέψεις της για τον όγκο πωλήσεων.

Μιλώντας στο CNBC την Τετάρτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Unicredit, Αντρέα Ορσέλ, συζήτησε τη σχέση της τράπεζάς του με την Commerzbank, στην οποία έχει «χτίσει» μερίδιο 26% τον τελευταίο χρόνο. «Δεν τα έχω παρατήσει για την Commzerbank», δήλωσε. «Παρατηρούμε, ως επενδυτές, πόση περισσότερη αξία μπορούν να δημιουργήσουν» πρόσθεσε.

Ο Ορσέλ είχε πιέσει για την πλήρη εξαγορά της γερμανικής τράπεζας, ωστόσο αντιμετώπισε συνεχή αντίσταση τόσο από την τράπεζα όσο και από την κυβέρνηση του Βερολίνου.

Ο Ορσέλ σημείωσε επίσης ότι η Unicredit είναι πιθανό να αυξήσει το μερίδιό της στην Alpha Bank σε περίπου 30%.