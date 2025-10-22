Unicredit: Στα 2,63 δισ. τα καθαρά κέρδη - Ορσέλ: «Είναι πιθανό να αυξήσουμε το μερίδιο στην Alpha Bank σε περίπου 30%»

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 4,8%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ότι θα μειωθούν στα 2,39 δισ.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη και τα έσοδα που ανακοίνωσε η UniCredit για το τρίτο τρίμηνο, γεγονός που δίνει ώθηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντρέα Ορσέλ μετά την ανεπιτυχή προσφορά του για την Banco BPM, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι η Unicredit είναι πιθανό να αυξήσει το μερίδιό της στην Alpha Bank σε περίπου 30%.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 2,63 δισ. ευρώ (3,05 δισ. δολ.) λόγω υψηλότερων μερισμάτων από στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και χαμηλότερων από τις αναμενόμενες δαπανών και προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, ανακοίνωσε την Τετάρτη η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας. Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι τα κέρδη θα μειωθούν στα 2,39 δισ. ευρώ.

Ο Ορσέλ αναγκάστηκε να επικεντρωθεί σε τρόπους επέκτασης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της UniCredit προς το παρόν, αφού οι προσπάθειες εξαγοράς της Banco BPM στην Ιταλία και της Commerzbank AG στη Γερμανία αντιμετώπισαν την αντίθεση των κυβερνήσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος βασίζεται σε υψηλότερα έσοδα από τέλη για να ενισχύσει τα έσοδα της τράπεζας, καθώς η πίεση στα περιθώρια δανεισμού αυξάνεται εν μέσω μειώσεων των επιτοκίων.

Η UniCredit επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για κέρδη περίπου 10,5 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος, καθώς και το σχέδιο να επιστρέψει τουλάχιστον 9,5 δισ. ευρώ στους μετόχους. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη ένα ενδιάμεσο μέρισμα σε μετρητά ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στις 26 Νοεμβρίου. Μια επαναγορά «υπολειπόμενων μετοχών 2024» αξίας 1,8 δισ. ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,3%, καθώς τα χαμηλότερα έσοδα από δανεισμό αντισταθμίστηκαν από τα υψηλότερα μερίσματα, τις προμήθειες και τα έσοδα από συναλλαγές. Οι νέες προβλέψεις για ληξιπρόθεσμα δάνεια μειώθηκαν στα 113 εκατ. ευρώ, ενώ οι λεγόμενες επικαλύψεις για πιθανές ζημίες ανήλθαν σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

«Δεν τα έχω παρατήσει για την Commzerbank»

Μιλώντας στο CNBC την Τετάρτη, ο Αντρέα Ορσέλ, συζήτησε τη σχέση της τράπεζάς του με την Commerzbank, στην οποία έχει «χτίσει» μερίδιο 26% τον τελευταίο χρόνο. «Δεν τα έχω παρατήσει για την Commzerbank», δήλωσε. «Παρατηρούμε, ως επενδυτές, πόση περισσότερη αξία μπορούν να δημιουργήσουν» πρόσθεσε.

Ο Ορσέλ είχε πιέσει για την πλήρη εξαγορά της γερμανικής τράπεζας, ωστόσο αντιμετώπισε συνεχή αντίσταση τόσο από την τράπεζα όσο και από την κυβέρνηση του Βερολίνου.

Ο Ορσέλ σημείωσε επίσης ότι η Unicredit είναι πιθανό να αυξήσει το μερίδιό της στην Alpha Bank σε περίπου 30%.

Κάτι περισσότερο από τέσσερα χρόνια αφότου ανέλαβε τα ηνία της τράπεζας, ο Ορσέλ έχει εξορθολογίσει τις λειτουργίες της τράπεζας μειώνοντας τις θέσεις εργασίας, εγκαταλείποντας δραστηριότητες χαμηλής απόδοσης και ανακατανέμοντας πόρους σε πιο κερδοφόρους τομείς. Οι μετοχές του τράπεζας έχουν αυξηθεί πάνω από επτά φορές από τότε που ανέλαβε το 2021, επιτρέποντας στον πρώην επενδυτικό τραπεζίτη σε μία σειρά εξαγορών καθώς οι συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη αναζωπυρώνονται.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, αν και οι κύριες προσπάθειες εξαγορών έχουν καθυστερήσει προς το παρόν, έχουν αφήσει την UniCredit με μεγάλα μερίδια στην Commerzbank καθώς και στην ελληνική Alpha Bank, όπου «η κυβέρνηση έχει αντιδράσει θετικότερα», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Η τράπεζα έχει επίσης μια σημαντική συμφωνία διανομής κεφαλαίων με την Credit Agricole, τον κορυφαίο επενδυτή στην Banco BPM, η οποία πρόκειται να ανανεωθεί σύντομα.