Βόρεια Κορέα: Εκτοξεύει βαλλιστικό πύραυλο, για πρώτη φορά έπειτα από πέντε μήνες

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, την πρώτη αφότου ανέλαβε τον Ιούλιο τα καθήκοντά του ο νέος νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ, ο οποίος λέει πως θέλει αναθέρμανση των διμερών σχέσεων.

Η εκτόξευση του όπλου «άγνωστου τύπου» έγινε προς ανατολική κατεύθυνση, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

Το επιτελείο ενημέρωσε αργότερα δημοσιογράφους μέσω SMS ότι έγιναν εκτοξεύσεις πυραύλων μικρού βεληνεκούς στις 08:10 (τοπική ώρα· στις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για τις πρώτες εκτοξεύσεις από πλευράς Πιονγκγιάνγκ αφότου ανέλαβε ο κ. Λι (κεντροαριστερά), που τάσσεται υπέρ του κατευνασμού με τη Βόρεια Κορέα και της εγκατάλειψης της σκληρής γραμμής του προκατόχου του Γιουν Σοκ-γελ (δεξιά), που οδήγησε σε ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων.

Η Πιονγκγιάνγκ είχε κάνει εκτοξεύσεις πυραύλων με βραχύ βεληνεκές στις αρχές Μαΐου.

Οι εκτοξεύσεις καταγράφονται εξάλλου καθώς πλησιάζει η σύνοδος της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη νοτιοκορεάτικη πόλη Τζονγκτζού την 31η Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει ιδίως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει πει ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, πιθανόν φέτος, έπειτα από τρεις συνόδους τους κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας — τον Ιούλιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, τον Φεβρουάριο του 2019 στο Βιετνάμ, κατόπιν τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στα σύνορα της Βόρειας και της Νότιας Κορέας.

Οι διαπραγματεύσεις των δυο ηγετών είχαν αποτύχει, με τις ΗΠΑ να μην καταφέρνουν να αποσπάσουν καμιά παραχώρηση από τη Βόρεια Κορέα για την εγκατάλειψη του πυρηνικού οπλοστασίου της.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε πως είναι διατεθειμένος να αποκαταστήσει την επαφή με την Ουάσιγκτον, προσθέτοντας πως έχει «καλές αναμνήσεις» από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Αλλά μόνο αν η αμερικανική πλευρά εγκαταλείψει την ιδέα να στερήσει από τη χώρα του το πυρηνικό της οπλοστάσιο, ξεκαθάρισε.

Νέος πύραυλος

Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει παράλληλα προγράμματα ανάπτυξης διαφόρων οπλικών συστημάτων.

Επίσης τον Σεπτέμβριο, ο κ. Κιμ παρακολούθησε δοκιμή κινητήρα πυραύλου με στερεό καύσιμο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ικανούς να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Πρόκειται για τον ένατο και πιο πρόσφατο του προγράμματος αυτού, σύμφωνα με επίσημα ΜΜΕ, κάτι που άφηνε να εννοηθεί πως πιθανόν επίκεται δοκιμαστική εκτόξευση εντός μηνών.

Αυτού του είδους τα όπλα είναι ευκολότερο και ταχύτερο να αναπτύσσονται και να εκτοξεύονται σε σύγκριση με πυραύλους που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον «πιο ισχυρό» διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) που διαθέτει πλέον στο οπλοστάσιό της, κατά η διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στην πρωτεύουσα με παρόντες υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ρωσίας και της Κίνας, με την ευκαιρία της 80ής επετείου από την ίδρυση του μοναδικού κόμματος στη Βόρεια Κορέα.

Ο πύραυλος αυτός, που βαφτίστηκε Hwasong-20, έχει «απεριόριστη» εμβέλεια, διατείνονται οι βορειοκορεατικές αρχές.

Η Βόρεια Κορέα υφίσταται βαριές οικονομικές κυρώσεις από τον ΟΗΕ εξαιτίας των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Αλλά η Πιονγκγιάνγκ επιμένει πως είναι πλέον «αμετάκλητα» πυρηνική δύναμη και δικαιολογεί την ανάπτυξη των όπλων αυτών επικαλούμενη τις απειλές για την ασφάλειά της από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, ιδίως τη Νότια Κορέα.

Η Βόρεια και η Νότια Κορέα παραμένουν από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) δεν τέλειωσε με συμφωνία ειρήνης, αλλά απλή ανακωχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ