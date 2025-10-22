Heineken: Θα πουλήσει λιγότερη μπύρα το 2025 καθώς η ζυθοποιία αναμένει πιέσεις

Μειώθηκαν οι όγκοι πωλήσεων μπύρας Heineken το τρίτο τρίμηνο, καθώς ο κολοσσός της ζυθοποιίας αναμένει περισσότερες αντιξοότητες που προκύπτουν από τη μακροοικονομική αστάθεια και τις παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις.

Μάλιστα, η ολλανδική ζυθοποιία προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν για όλο το έτος καθώς οι μακροοικονομικές προκλήσεις επιδεινώνονται, υποβαθμίζοντας περαιτέρω τις προβλέψεις της για τον όγκο πωλήσεων.

Τα ετήσια οργανικά λειτουργικά κέρδη θα κυμαίνονται στο κατώτερο άκρο του εύρους 4% έως 8%, όπως δήλωσε η εταιρεία, κάτι που οι αναλυτές ανέμεναν ήδη, σύμφωνα με μια συναίνεση που συγκέντρωσε η εταιρεία.

Επίσης, η Heineken ανακοίνωσε μείωση 0,3% στα καθαρά έσοδα του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες των αναλυτών για πτώση 0,8%.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο και οι ανταγωνιστές της αγωνίζονται να αποκαταστήσουν την υποτονική αύξηση του όγκου πωλήσεων εδώ και χρόνια, όπως επισημαίνει το Reuters. Ενώ οι ζυθοποιοί έχουν σε μεγάλο βαθμό καταφέρει να αντισταθμίσουν τις μειώσεις με αυξήσεις τιμών, οι επενδυτές επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην ποσότητα μπύρας που πωλείται.

Οι μετοχές της Heineken υποχώρησαν περισσότερο από 8% τον Ιούλιο, όταν προειδοποίησε ότι οι ετήσιοι όγκοι θα είναι γενικά σταθεροί, αντί να αυξηθούν. Την Πέμπτη, δήλωσε ότι αναμένει ότι ο όγκος θα «μειωθεί μέτρια» το 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντολφ βαν ντεν Μπρινκ δήλωσε ότι η μακροοικονομική αστάθεια έχει γίνει πιο έντονη στο τρίτο τρίμηνο. «Αναμένουμε ότι η ζήτηση θα ανακάμψει όταν οι συνθήκες ομαλοποιηθούν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι πωλήσεις της Heineken στο τρίτο τρίμηνο επλήγησαν ιδιαίτερα από την ασθενή ζήτηση για τις μπύρες της στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Το καταναλωτικό κλίμα έχει κλονιστεί από τις εμπορικές εντάσεις σε βασικές αγορές όπως η Βραζιλία και η Heineken έχει χάσει χώρο στα ράφια στην περιοχή καταγωγής της μετά από μια διαμάχη για τις τιμές με τους λιανοπωλητές.