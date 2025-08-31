Ρεν (ΕΚΤ): Η τρέχουσα αβεβαιότητα σχετικά με τις εξελίξεις στον πληθωρισμό απαιτεί «ευελιξία»

Τα οικονομικά σοκ στη ζώνη του ευρώ είναι τώρα πιο περίπλοκα από πριν, δήλωσε ο Φιλανδός κεντρικός τραπεζίτης. Τόνισε ότι η ΕΚΤ δεν έχει κάποια εκ των προτέρων δέσμευση για τα επιτόκια.

Η τρέχουσα αβεβαιότητα σχετικά με τις εξελίξεις στον πληθωρισμό απαιτεί «ευελιξία» στη χάραξη πολιτικής, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν, στη φινλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat.

«Υπάρχουν περισσότεροι καθοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, που προέρχονται από την ενίσχυση του ευρώ, τη φθηνότερη ενέργεια και την αποκλιμάκωση του δομικού πληθωρισμού, μαζί με τις ζημιές που έχει προκαλέσει η εμπορική πολιτική στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Ρεν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα την Κυριακή. «Τα οικονομικά σοκ στη ζώνη του ευρώ είναι τώρα πιο περίπλοκα από πριν και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωρισμό, γεγονός που απαιτεί ευελιξία στην αντίδραση απέναντι στις μεταβολές της οικονομίας».

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να μειώσει το επιτόκιο καταθέσεων μέσα στο φθινόπωρο, ο Φιλανδός κεντρικός τραπεζίτης απάντησε ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει δεσμευτεί εκ των προτέρων σε καμία πορεία επιτοκίων και διατηρεί πλήρη ελευθερία κινήσεων».

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το κόστος δανεισμού στο 2% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, μετά από οκτώ διαδοχικές μειώσεις. Οι περισσότεροι αξιωματούχοι έκριναν ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι «σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι», με τις προβλέψεις τους για τις τιμές καταναλωτή να παραμένουν αμετάβλητες.

«Οι αποφάσεις για τα επιτόκια λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα», δήλωσε ο Ρεν, προσθέτοντας ότι «παρότι η οικονομική ανάπτυξη έχει διατηρηθεί και ο πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί, δεν υπάρχει λόγος εφησυχασμού στη ζώνη του ευρώ».