Υπουργείο Ανάπτυξης: Οι πρώτες ρυθμίσεις μείωσης της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις

Τι περιλαμβάνει το πρώτο πακέτο του ΥΠΑΝ για τη μείωση κατά 25% της γραφειοκρατίας για επιχειρήσεις.

Εμπλουτισμός του θεσμικού πλαισίου για την ταχύτερη αδειοδότηση επιχειρήσεων με νέες δραστηριότητες, ειδικές ρυθμίσεις για τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και καλύτερος συντονισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα βασικά «συστατικά» του πρώτου νομοθετικού πακέτου που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της δέσμευσης της κυβέρνησης για μείωση κατά 25% της γραφειοκρατίας για επιχειρήσεις.

Πιο εύκολη αδειοδότηση

Η πρώτη από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα αφορά στην ένταξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, υπηρεσίες αναψυχής, στάθμευση σκαφών κ.ά.) στις ρυθμίσεις γνωστοποίησης και ελέγχου του νόμου 4442/2016 μέσω της πλατφόρμας Οpen Business. Η πλατφόρμα σήμερα υποστηρίζει την αδειοδοτική διαδικασία για 57 σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες και αφορά περίπου 2.500 κωδικούς.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιούν τη δυνατότητα γνωστοποίησης για να επιταχύνουν την αδειοδοτική διαδικασία, ενώ παράλληλα το υπουργείο Ανάπτυξης θα επεκτείνει και τα πεδία ελέγχου.

Ρυθμίσεις για τις μεγάλες βιομηχανίες και τα logistics parks

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός πιο ελκυστικού περιβάλλοντος για μεγάλες βιομηχανικές και μεταποιητικές μονάδες το ΥΠΑΝ προωθεί νομοθετική ρύθμιση για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ), δηλαδή τις μεγάλες μονάδες (έκτασης τουλάχιστον 100 στρεμμάτων) που λαμβάνουν όλα τα κίνητρα και τις διευκολύνσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Στη νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνεται ένα νέο ειδικό πιο ευέλικτο καθεστώς για τα logistics parks, ενόψει και των μεγάλων επενδύσεων που προγραμματίζονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακόμη θα δίνεται στις μεγάλες μονάδες η δυνατότητα που έχουν σήμερα τα Επιχειρηματικά Πάρκα να έχουν εγκαταστάσεις σε δύο ή περισσότερους χώρους να μεταφέρουν τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας στα εμπορευματικά λιμάνια.

Κατάργηση του Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης

Το ΥΠΑΝ θέλει να βάλει τέλος σε μια πρακτική που έχει μείνει ίδια και απαράλλαχτη από το 1960. Ο λόγος για το χάρτινο Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης το οποίο υποβάλλουν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω του οποίου συγκεντρώνονται στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή κάθε έτους. Το χάρτινο αυτό δελτίο θα καταργηθεί και μαζί του και τα εξοντωτικά πρόστιμα που το συνόδευαν και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό δελτίο σε ειδική πλατφόρμα η οποία θα διασυνδέεται και με άλλα μητρώα.

Στρατηγική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Νέο ψηφιακό μητρώο ενισχύσεων

Με στόχο να αποφεύγονται οι επικαλύψεις μεταξύ των διάφορων προγραμμάτων ενίσχυσης και επιδοτήσεων θα θεσμοθετηθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της ΓΓ Βιομηχανίας για κάθε νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ. Παράλληλα θα δημιουργηθεί Ψηφιακό Μητρώο Ενισχύσεων ΜΜΕ, για διαφάνεια και καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Καλύτερη αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ειδικά για την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της ΓΓ Βιομηχανίας θεσμοθετείται ως εθνικό σημείο επαφής για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που εμπίπτουν στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ (COMPET) σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς όπως ημιαγωγοί, Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών άνθρακα κ.α.

Ακόμη, προωθείται η ενσωμάτωση του Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων της Συμφωνίας για Καθαρή Βιομηχανία (CISAF) στο νομοθετικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν επενδύσεις στη βιομηχανία και να αξιοποιηθούν σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων

Στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης εισάγεται εθνικό πλαίσιο για τη χειροτεχνία και τη βιομηχανία, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411. Έτσι, τα ελληνικά βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα αποκτούν εθνικό τίτλο προστασίας, αντίστοιχο με όσα ισχύουν ήδη σε 17 κράτη-μέλη της ΕΕ.