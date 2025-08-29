Υπουργικό Συμβούλιο: Όλα τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες των Υπουργείων Παιδείας, Ανάπτυξης, Ενέργειας, Εξωτερικών και Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού καθώς και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τις τηλεοπτικές άδειες, παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικότερα:

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την προετοιμασία και τις καινοτομίες σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση από την 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν φέτος θα βρίσκονται στις θέσεις τους ενώ με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό προχωρεί και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές. Οι διορισμοί των 10.000 εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν στο διάστημα 12-19 Αυγούστου και έως τις 11 Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχουν τοποθετηθεί και οι αναπληρωτές.

Συγκεκριμένα φέτος διορίστηκαν:

- 5.627 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης,

- 3.196 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

- 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Η Υπουργός ενημέρωσε επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με:

- τον εκσυγχρονισμό των σχολικών υποδομών μέσα και από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»,

- την ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου μέσω των διαδραστικών πινάκων,

- τον ψηφιακό μετασχηματισμό των προγραμμάτων σπουδών που έχει ήδη ξεκινήσει από φέτος,

- τη λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου,

- την επιμόρφωση και κατάρτιση 150.000 εκπαιδευτικών εκ των οποίων οι 35.000 της ειδικής αγωγής σε τεχνολογίες,

- την προμήθεια με σετ ρομποτικής και STEM των σχολείων.

Ειδικότερα:

- 36.000 διαδραστικοί πίνακες έχουν τοποθετηθεί σε 7.000 σχολικές μονάδες. Θα προστεθούν επιπλέον 2.900

- 117.000 σετ ρομποτικής και STEM διατίθενται σε 11.146 σχολικές μονάδες

- 150.000 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 35.000 ειδικής αγωγής επιμορφώνονται σε τεχνολογίες και τη χρήση των διαδραστικών πινάκων

- ενισχύεται το Ψηφιακό Φροντιστήριο που θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά, με περισσότερες από 3.500 ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων, και στη νοηματική

- εξοπλίζονται τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών σε 1500 Γυμνάσια εντός της σχολικής χρονιάς

- αντικαθίστανται, αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται τα μουσικά όργανα και ο εξοπλισμός στα 52 Μουσικά Σχολεία της χώρας μέσα στη σχολική χρονιά

- δημιουργούνται σχολικοί λαχανόκηποι με σκοπό τη γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μαθητών-τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων και την υιοθέτηση αντιλήψεων και στάσεων ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες

- διατίθενται, εντός του έτους, 10.000 απινιδωτές σε σχολεία, με παράλληλη εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες

- για το πολλαπλό βιβλίο, παρέχεται πρόσβαση από το τέλος του Σεπτεμβρίου 2025 στην ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων που έχουν ήδη συγγραφεί με σκοπό μελέτη από εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνουν διορθώσεις, με σκοπό την άνοιξη του 2026 να γίνει η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα

- για το eVivlio, την πρώτη εφαρμογή που δίνει σε μαθητές πρόσβαση σε δεκάδες εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή, ενισχύονται τα ήδη υπάρχοντα με την ηχογράφηση των σχολικών εγχειριδίων

- εντάσσεται η διδασκαλία του μαθήματος των Οικονομικών στην Γ Τάξη του Γυμνασίου με σκοπό τον οικονομικό εγγραμματισμό των παιδιών

- εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των βιβλίων ξένων γλωσσών, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής και καθολική κάλυψη

- θα λειτουργήσει το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων, στις φυλακές της Λάρισας.

Επιπλέον, η Υπουργός ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ότι εκδόθηκαν τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη - κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικώς, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξέτασε τις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Λάζαρος Τσαβδαρίδης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα:

1. Επέκταση αδειοδοτικού πλαισίου (ν. 4442/2016) και νέων πεδίων ελέγχου (ν. 4512/2018)

- Εντάσσονται νέες οικονομικές δραστηριότητες (φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, υπηρεσίες αναψυχής, στάθμευση σκαφών κ.ά.) και νέα πεδία ελέγχου (δημόσια υγεία, ασφάλεια υποδομών, υγεία & ασφάλεια εργαζομένων).

- Το νέο πλαίσιο θα λειτουργεί άμεσα μέσω της επιτυχημένης ψηφιακής πλατφόρμας OpenBusiness, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία.

2. Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)

- Εισάγεται ειδικό, πιο ευέλικτο καθεστώς για logistics parks.

- Επεκτείνεται η δυνατότητα «διχωρικότητας» και στα ΕΠΜΜΜ, ώστε να καλυφθούν βιομηχανίες με ειδικές τεχνικές απαιτήσεις (π.χ. σύνδεση με λιμάνια).

3. Κατάργηση του παρωχημένου Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης και πρόβλεψη νέου Ψηφιακού Δελτίου Επιχειρηματικής Κίνησης (ΔΕΚ)

- Τέλος στο χάρτινο Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και στα εξοντωτικά πρόστιμα που το συνόδευαν.

- Στη θέση του δημιουργείται ένα σύγχρονο ψηφιακό Δελτίο, με διαλειτουργικότητες σε όλα τα μητρώα και αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης για πρόβλεψη τάσεων και υποστήριξη πολιτικής για Μεταποίηση και ΜΜΕ.

4. Μοναδικά - Ενιαία Σημεία Επαφής (SPOC)

- Το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της ΓΓ Βιομηχανίας θεσμοθετείται ως εθνικό σημείο επαφής για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που εμπίπτουν στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (COMPET) (Ημιαγωγοί, Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, Net-Zero Technologies κ.ά.).

- Εξασφαλίζονται θεσμική συνοχή και ταχύτερη ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

5. Στρατηγική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Σύνδεση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία

- Θεσμοθετείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της ΓΓ Βιομηχανίας για κάθε νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ, ώστε να υπάρχει ενιαία στρατηγική και αποφυγή επικαλύψεων.

- Δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Ενισχύσεων ΜΜΕ, για διαφάνεια και καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

6. Στρατηγικές Επενδύσεις & CISAF

- Ενσωμάτωση του CISAF στο νομοθετικό πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων

- Ενσωμάτωση του Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων της Συμφωνίας για Καθαρή Βιομηχανία (CISAF) στο νομοθετικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν επενδύσεις στη βιομηχανία και να αξιοποιηθούν σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ευθυγράμμιση με Ευρωπαϊκό πλαίσιο και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

7. Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ)

- Στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης εισάγεται εθνικό πλαίσιο για τη χειροτεχνία και τη βιομηχανία, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411.

- Τα ελληνικά βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα αποκτούν εθνικό τίτλο προστασίας, αντίστοιχο με όσα ισχύουν ήδη σε 17 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Όπως σημειώνει η κυβερνητική ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης φέρνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων που μειώνει τη γραφειοκρατία, ενισχύει τη βιομηχανία, επιταχύνει τις επενδύσεις, οργανώνει τις πολιτικές για τις ΜΜΕ και προστατεύει την ελληνική δημιουργία.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νικόλαος Ταγαράς από την πλευρά τους παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στη χωροταξία και την πολεοδομία, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο αλλεπάλληλων νομοθετικών τροποποιήσεων, είναι διάσπαρτο σε περισσότερα νομοθετήματα, άσχετα, πολλές φορές, ως προς το γενικό αντικείμενό τους, με τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Εξάλλου, πρόκειται για διατάξεις που έχουν ηλικία έως και ενός αιώνα, διατάξεις που περιείχαν παρωχημένη ορολογία ή μη δεκτικές εφαρμογής, σιωπηρώς καταργημένες ή ατελέσφορες. Ο νέος Κώδικας στοχεύει στην απλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών και του εκάστοτε εφαρμοστή του δικαίου και στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Μέσω της κωδικοποίησης του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου, περισσοτέρων από 170 νόμους ηλικίας έως και 102 ετών σε 477 άρθρα, συστηματοποιούνται και αποσαφηνίζονται διάσπαρτες διατάξεις νόμου ενώ, παράλληλα, αναδιατυπώνονται διατάξεις προς τον σκοπό της απλούστευσης ή της άρσης αντιφάσεων και της ενότητας και σαφήνειας των ρυθμίσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρούνται η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του διάσπαρτου ρυθμιστικού πλαισίου. Επειδή εν προκειμένω οι διατάξεις που κωδικοποιούνται σχετίζονται -μεταξύ άλλων- με τη δόμηση, ο κώδικας αναμένεται να αποτελέσει ένα εργαλείο κατά της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα και υπέρ της ενιαίας εφαρμογής ανά την επικράτεια των πολεοδομικών κανόνων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το β' εξάμηνο του 2027, αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και για τη χώρα μας. Με το παρόν σχέδιο νόμου συστήνεται και λειτουργεί το αυτοτελές Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, αποστολή του οποίου είναι ο προγραμματισμός και ο συντονισμός των δράσεων τόσο κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο όσο και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Αντίστοιχο Γραφείο είχε συσταθεί το πρώτον με τους νόμους 2941/2001 και 4148/2013 ενόψει των τότε ελληνικών Προεδριών του 2003 και 2014 αντίστοιχα. Λόγω της επιτυχούς λειτουργίας του, το παρόν σχέδιο νόμου κινείται στο ίδιο πνεύμα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής.

Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής, τα οποία συνίστανται, κυρίως στον καθορισμό των αρμόδιων εθνικών Αρχών οι οποίες θα ασκήσουν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Κανονισμό και τη συνεργασία μεταξύ αυτών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/900 τέθηκε σε ισχύ στις 13 Μαρτίου 2024 και πλέον τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2025. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην πολιτική διαφήμιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο σκοπό την προστασία της δημοκρατικής διαδικασίας και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ο κανονισμός θα διευκολύνει τους πολίτες να αναγνωρίζουν τις πολιτικές διαφημίσεις, να κατανοούν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές και να γνωρίζουν εάν έχουν λάβει στοχευμένη διαφήμιση, ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές. Θα εξασφαλίσει επίσης ότι η πολιτική διαφημιστική προβολή πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και ότι προστατεύονται η ελευθερία της γνώμης και η ελευθερία του λόγου.

Η υπουργός Πολιτισμού Στυλιανή Μενδώνη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης.

Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την παραβατική δραστηριότητα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο, η οποία, έως σήμερα, αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των γενικών διατάξεων του Π.Κ. περί πλαστογραφίας, απάτης και φθοράς δημόσιας περιουσίας.

Στόχος των ρυθμίσεων είναι η άμεση αντιμετώπιση του ευρέος φάσματος πλαστογραφίας και απάτης επί έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, η προστασία των θυμάτων (αγοραστές, καλλιτέχνες-δημιουργοί, επαγγελματίες του χώρου της τέχνης, συλλέκτες, μουσεία), καθώς και η ασφαλής έκθεση των έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων σε πολιτιστικούς χώρους. Μακροπρόθεσμα, το νομοσχέδιο σκοπεί στην προστασία της ίδιας της τέχνης μέσω αποφυγής της νόθευσης των δεδομένων της και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στην αγορά τέχνης καθώς και στη διατήρηση της ιστορικής αυθεντικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλιεία.

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των τομέων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, της κτηνιατρικής, των τροφίμων και της γεωργίας, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τις ανάγκες της αγοράς. Στόχος του είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος της αλιείας, η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, η προστασία της δημόσιας υγείας, η υγεία και προστασία των ζώων, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο της αλιείας και τη ρύθμιση των υδατοκαλλιεργειών, της ερασιτεχνικής αλιείας και της αλιευτικής δραστηριότητας,

β) η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του πλαισίου διοικητικών κυρώσεων στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών,

γ) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του κρέατος,

δ) η τροποποίηση των αρμοδίων αρχών για την ταξινόμηση και επισήμανση των γεωργικών φαρμάκων και των δραστικών ουσιών τους,

ε) η υποστήριξη της λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

στ) η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών, μπαίνει τάξη σε ακόμα ένα κομμάτι του τοπίου των ΜΜΕ σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ, αλλά και τις εφαρμοστικές διατάξεις για την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ελευθερία των ΜΜΕ (EMFA) που θα τεθούν σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Καταργούνται οι προβλέψεις του ν. 4339/2015 («Νόμου Παππά») για την αδειοδότηση (και) των περιφερειακών σταθμών οι οποίες βασίζονται στο αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας για την απόκτηση των αδειών.

Ως αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή που θα υλοποιήσει τη διαδικασία και θα εξακολουθήσει να εποπτεύει τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών παραμένει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Το αντίτιμο για την απόκτηση άδειας αντικαθίσταται από ετήσιο κόστος εποπτείας υπέρ του ΕΣΡ, καθαρά συμβολικού ύψους και με αναλογικά κριτήρια ανά περιοχή.

Εξορθολογίζονται οι όροι λειτουργίας και τίθενται κανόνες, όπως ο περιορισμός και η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για τη «δικτύωση» περιφερειακών σταθμών, δεδομένου ότι σήμερα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο τηλεοπτικό περιεχόμενο ενός περιφερειακού σταθμού να αναμεταδίδεται σε άλλες περιφέρειες, καθιστώντας κατ' ουσίαν και ατύπως το εν λόγω περιεχόμενο «πανελλαδικής εμβέλειας». Για το λόγο αυτό, ενισχύεται σημαντικά το εποπτικό έργο του ΕΣΡ.

Τέλος, καλύπτεται το κενό ως προς τη δυνατότητα εκπομπής από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD) και δημιουργείται το πλαίσιο για προσαρμογή σε συγκεκριμένο τεχνολογικό πρότυπο εκπομπής (DVB-T2) που θα μπορεί προοδευτικά να δώσει τη δυνατότητα να «ανοίξουν» περισσότερες «θέσεις» για περιφερειακά μέσα (κυρίως σε HD) ακόμα και για περιοχές που τώρα είναι κορεσμένες.

