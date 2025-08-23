Logistics: Ανοδική πορεία στα μισθώματα - Επενδυτικό ενδιαφέρον στην Αττική

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα logistics αλλά και έλλειψη ποιοτικών αποθηκευτικών χώρων. Ποιες είναι οι top περιοχές στην Αττική. Τα ανοδικά ενοίκια, τα yields. Συναλλαγές 33 εκατ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο. Ποια είναι η τάση.

Οι επενδύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους μεταμορφώνουν την Ελλάδα σε παγκόσμια «πύλη», ενώ περισσότερα από 140.000 τετραγωνικά μέτρα νέων κτιρίων logistics εκτιμάται ότι θα παραδοθούν έως το 2025. Ο τομέας των ακινήτων logistics στην Αθήνα επέδειξε εξαιρετική ανθεκτικότητα και δυναμική ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, υποστηριζόμενη από ισχυρή δυναμική ζήτησης από την επέκταση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου, τις εξελισσόμενες στρατηγικές της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα.

Η συνολική δραστηριότητα leasing σε κεντρικούς κόμβους logistics όπως ο Ασπρόπυργος, τα Οινόφυτα και η πεδιάδα του Θριάσιου έφτασε περίπου τα 85.000 τετραγωνικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα της Αθήνας (Αττικής) ως της κυρίαρχης αγοράς logistics στην Ελλάδα.

Αυτό αναφέρει η εταιρεία εκτιμήσεων ακινήτων Danos, μέλος του δικτύου BNP Paribas Real Estate, σε αρχικό της σχόλιο για την εικόνα της αγοράς logistics στην Αττική στο πρώτο «μισό» του έτους.

Ανοδική πορεία στα ενοίκια

Οι τιμές ενοικίασης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία εν μέσω αυστηρότερων συνθηκών προσφοράς, με τις αποθήκες logistics να καταγράφουν ενοίκια στην περιοχή των 5,5 έως 6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα, αντανακλώντας ετήσια αύξηση 7%. Στις δευτερεύουσες τοποθεσίες καταγράφηκαν χαμηλότερα ενοίκια μεταξύ 3,5 και 4,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, λόγω ενός ισορροπημένου μείγματος ζήτησης και ελαφρώς αυξημένων επιπέδων κενών θέσεων.

Τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας στον τομέα των prime logistics μειώθηκαν περαιτέρω σε μέσο όρο 4,5%, σημειώνοντας σημαντική πτώση από το 5,3% που καταγράφηκε το προηγούμενο εξάμηνο. Αυτή η συμπίεση υπογραμμίζει την έλλειψη σύγχρονου, καλά τοποθετημένου χώρου logistics, η οποία επιδεινώνεται από τις περιορισμένες νέες ολοκληρώσεις συνολικού εμβαδού περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η πλειονότητα των οποίων ήταν είτε προμισθωμένες είτε για ιδία χρήση.

Σύμφωνα με τη Danos, το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά logistics της Αθήνας εντάθηκε σημαντικά, με τον όγκο συναλλαγών να φτάνει τα 23 εκατομμύρια ευρώ περίπου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι θεσμικοί επενδυτές και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds) στοχεύουν ολοένα και περισσότερο σε περιουσιακά στοιχεία logistics για τα ανθεκτικά προφίλ εισοδήματός τους, με αποτέλεσμα τη συμπίεση της απόδοσης των ομολόγων υψηλής ποιότητας (prime yield) στο εύρος του 6,5%.

Αυτή η τάση σηματοδοτεί αυξημένη εμπιστοσύνη στα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη του τομέα. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανέδειξε μια σαφή στροφή προς σύγχρονες, μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις logistics εξοπλισμένες με προηγμένη τεχνολογία και βιώσιμα χαρακτηριστικά, ανταποκρινόμενες στις εξελισσόμενες ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κόμβοι logistics υψηλής ποιότητας όπως ο Ασπρόπυργος και το Θριάσιο Πεδίο παραμένουν ιδιαίτερα περιζήτητοι λόγω της στρατηγικής τους θέσης και της συνδεσιμότητάς τους με βασικές υποδομές μεταφορών. Κοιτάζοντας μπροστά, περίπου 110.000 τ.μ. νέων αποθηκευτικών αναμένονται έως το 2026, κυρίως προμισθωμένοι και σχεδιασμένοι με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Οι τιμές ενοικίασης προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4-6% μέχρι το τέλος του 2025, υποστηριζόμενες από τα περιορισμένα επίπεδα κενών κατοικιών κατά μέσο όρο 4,5%.