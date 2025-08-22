Ιαπωνία: Άνω των εκτιμήσεων ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, υποχωρούν οι τιμές του ρυζιού

Ο πληθωρισμός του ρυζιού υποχώρησε στο 90,7% τον Ιούλιο, από 100,2% τον Ιούνιο, και μετά από δύο μήνες κατά τους οποίους οι τιμές είχαν υπερδιπλασιαστεί.

Στο 3,1% υποχώρησε τον Ιούλιο ο δομικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας, από 3,3% τον προηγούμενο μήνα, καθώς ο πληθωρισμός του ρυζιού συνέχισε να υποχωρεί. Το ποσοστό, το οποίο δεν περιλαμβάνει το κόστος για τα φρέσκα τρόφιμα, ήταν υψηλότερο από το 3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι, που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο γενικός πληθωρισμός στη χώρα μειώθηκε επίσης στο 3,1%, από 3,3% τον Ιούνιο και σηματοδοτώντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024. Ο λεγόμενος «δομικός-δομικός» πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τόσο τις τιμές τόσο των φρέσκων τροφίμων όσο και της ενέργειας και παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, παρέμεινε σταθερός στο 3,4%.

Οι τιμές του ρυζιού έχουν δείξει σημάδια υποχώρησης μετά την έλλειψη και την εκτόξευση των τιμών που κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στη χώρα νωρίτερα φέτος, με στοιχεία από το υπουργείο Γεωργίας της Ιαπωνίας να δείχνουν ότι η μέση σακούλα ρυζιού πέντε κιλών στα σούπερ μάρκετ πωλούνταν προς 3.737 ιαπωνικά γιεν (25,34 δολάρια) για την εβδομάδα της 4ης Αυγούστου.