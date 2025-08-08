Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει σχεδόν 43 δισ. ευρώ σε πέντε κράτη - μέλη

Πρόκειται για την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Ισπανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 42,8 δισ. ευρώ σε πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Ισπανία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο του NextGenerationEU.

Η Ισπανία έλαβε 23,1 δισ. ευρώ, τα οποία θα στηρίξουν μέτρα για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δικαιοσύνης. Τα κονδύλια θα επενδυθούν επίσης στα σιδηροδρομικά ταξίδια μικρών αποστάσεων και θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της κυβερνοασφάλειας.

Η Ιταλία έλαβε 18,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν έργα για την αύξηση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των σιδηροδρόμων για επιβάτες με αναπηρία και την ενίσχυση της ικανότητας διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η Πορτογαλία έλαβε 1,34 δισ. ευρώ, τα οποία θα στηρίξουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών.

Η Κύπρος έλαβε 76 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση των διαδικτυακών κυβερνητικών υπηρεσιών, τη δημιουργία ενός διαφανούς μητρώου πραγματικών δικαιούχων και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Η Μάλτα έλαβε 48,7 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αυξήσουν την πρόσβαση σε δωρεάν δημόσιες μεταφορές, θα προωθήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα και θα αναβαθμίσουν τις εκπαιδευτικές υποδομές.