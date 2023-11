ΟΔΔΗΧ: Απέσπασε το βραβείο «Best Sovereign Manager of the Year»

Το εν λόγω βραβείο έχει δοθεί ξανά στον ΟΔΔΗΧ το 2018, ενώ για την επιλογή του εκάστοτε νικητή ακολουθούνται εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες, ελέγχου ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων, υπό συνθήκες έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.

Το βραβείο του "Best Sovereign Risk Manager of the Year" απένειμε στον ΟΔΔΗΧ το εξειδικευμένο στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό Risk.net, στις 28 Νοεμβρίου 2023.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, το βραβείο απονεμήθηκε για την επιτυχημένη και προνοητική διαχειριστική πολιτική που εφήρμοσε ο Οργανισμός με στόχο την αντιστάθμιση κυρίως του επιτοκιακού κινδύνου σε ένα περιβάλλον έντονα αυξητικών επιτοκίων παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκε ότι με τη στρατηγική αυτή ο ΟΔΔΗΧ διασφάλισε σταθερότητα, προβλεψιμότητα και σχετικά χαμηλές καταβολές τόκων ετησίως για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που λοιπές χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς κινδύνους εξαιτίας των ανοδικών επιτοκίων.

Το εν λόγω βραβείο έχει δοθεί ξανά στον ΟΔΔΗΧ το 2018, ενώ για την επιλογή του εκάστοτε νικητή ακολουθούνται εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες, ελέγχου ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων, υπό συνθήκες έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Συγχαίρω τον γενικό διευθυντή του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρη Τσάκωνα, την διοίκηση και τα στελέχη του Οργανισμού για αυτήν τη διεθνή διάκριση που αντικατοπτρίζει την υψηλού επιπέδου δουλειά που γίνεται στον τομέα της διαχείρισης του Δημοσίου χρέους. Σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον των επιτοκίων δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για όλες τις χώρες του κόσμου, οι επιδόσεις του ΟΔΔΗΧ έχουν άμεσα, θετικά αποτελέσματα στην ελάφρυνση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους το οποίο επωμίζονται οι φορολογούμενοι. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη στρατηγική που οδηγεί στην ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, απελευθερώνοντας πόρους για την κοινωνική πολιτική και την ανάπτυξη».