«Βγαίνει η αξία» της νέας σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού – Το timing των θερινών προσφορών

Αποτιμητή στις τάξεις μεγάλων διεθνών επενδυτικών τραπεζών και οίκων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναζητά το ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό να «βγει» η αξία, η αποτίμηση (εύρος) της νέας σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού.

Η Έκθεση Αποτίμησης και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει, ενδεικτικά, να περιλαμβάνουν την περιγραφή του έργου από οικονομική και επιχειρηματική σκοπιά, ανάλυση των μεθοδολογιών αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν, των παραδοχών και εκτιμήσεων που εφαρμόστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εισροών και υπολογισμών και βέβαια, ένα εκτιμώμενο εύρος αγοραίας αξίας του. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της ωρίμανσης του σχετικού διαγωνισμού που προωθεί το Ταμείο.

Με το «κυρίως πιάτο», όμως, δηλαδή την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, να είναι «ανοιχτή» και κατά πληροφορίες να μεταφέρεται για την περίοδο μετά τη «δεύτερη κάλπη» (εκτός απροόπτου, στις 2 Ιουλίου 2023).

Προσφορές το καλοκαίρι; Επιθυμητό timing τον Ιούλιο

Μάλιστα, πληροφορίες της αγοράς σημειώνουν ότι στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν θέσει ως προτιμώμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή προσφορών το καλοκαίρι, δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές, γνωρίζοντας ότι ο στόχος του Μαΐου είναι δύσκολο να εκπληρωθεί. Προφανώς και η διοίκηση του fund, υπό τον Δ. Πολίτη, έχει «κυκλώσει» κάποιες επιθυμητές ημερομηνίες μέσα στον Ιούλιο, μετά τη «δεύτερη κάλπη».

Ωστόσο, επειδή συχνά τα χρονοδιαγράμματα μεταβάλλονται στο Ταμείο σημειώνουν ότι γενικός στόχος είναι οι προσφορές να δοθούν εντός καλοκαιριού (ακόμα και… Αύγουστο αν χρειαστεί) και ήδη προετοιμάζονται προς αυτή την κατεύθυνση με κυρίαρχο timing αυτό του Ιουλίου. Εναλλακτική λύση φαίνεται να αποτελεί η υποβολή προσφορών το φθινόπωρο, αν και στο ΤΑΙΠΕΔ φέρονται να μην επιθυμούν περαιτέρω καθυστερήσεις καθώς η υφιστάμενη σύμβαση λήγει τον Οκτώβριο του 2024 και χρειάζεται εύλογος χρόνος για να προχωρήσουν διαδικασίες (θα μένουν μόνο 12 μήνες).

Οι ισχυροί διεκδικητές της νέας 25ετούς σύμβασης

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου είχε ορίσει την 29η Μαΐου ως ενδεικτική ημερομηνία παραλαβής των οικονομικών προσφορών από τα 8 ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα, στα οποία συμμετέχουν οι κορυφαίου εγχώριοι όμιλοι των υποδομών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Κοπελούζος, η Intrakat σε διεθνές σχήμα) αλλά και ισχυρά ξένα γκρουπ ή funds) που είχαν προχωρήσει στην τελική φάση. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή «πέφτει» λίγες ημέρες μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση (21/05), ως εκ τούτου, όπως έχει αναφέρει από καιρό το insider.gr, αναμένονταν η μετάθεσή της. Προ ημερών, ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης, που έχει αναλάβει και μεταβατικός επικεφαλής του υπ. Υποδομών & Μεταφορών, σε σχετική συνάντηση με εκπροσώπους των media (κατά βάση για τον σιδηρόδρομο) ανέφερε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι μεγάλοι διαγωνισμοί (ΒΟΑΚ, Αττική Οδό) να μην καθυστερήσουν και να γίνουν στην ώρα τους. Πλην όμως, από την αγορά, για ευνόητους λόγους δεν αποκλείουν μεταθέσεις ημερομηνιών ιδίως για projects όπως η νέα 25ετής σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Υπενθυμίζεται ότι τη σύμβαση διεκδικούν οι: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A, Consortium of AKTOR CONCESSIONS S.A. – AVAX S.A. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Consortium of BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Consortium of CORE INFRASTRUCTURE FUND III SCS (VAUBAN) – DIF INFRA 6 PARTICIPATIONS B.V. – EGIS PROJECTS S.A., Consortium of GEK ΤΕRΝΑ S.A. - FS ARK HOLDCO S.a.r.l., Consortium of MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.a.r.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Consortium of VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – MYTILINEOS S.A. – MOBILITY PARTNER S.A.S., INC S.p.A. (GRUPPO FININC). Στην πορτογαλική BRISA αναμένεται να «κουμπώσει» η INTRAKAT (ίσως και ξένο fund;), όπως πρόσφατα δήλωσε εκ νέου ο CEO της εισηγμένης, Αλ. Εξάρχου. Όπως αναφέρουν πηγές του Ταμείου, οι κοινοπραξίες έχουν περιθώριο έως και ένα μήνα πριν την υποβολή προσφορών για να ενημερώσουν ΤΑΙΠΕΔ για αλλαγές στις συνθέσεις τους.

Το τίμημα και το νέο οικονομικό περιβάλλον

Όπως λέγεται στην αγορά, το νέο οικονομικό περιβάλλον (άνοδος επιτοκίων, αύξηση κόστους χρήματος κ.α.) ενδέχεται είτε να φέρει «δεύτερες σκέψεις» σε κάποιους συμμετέχοντες, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει όσον αφορά σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής σε κοινοπραξίες, είτε να επηρεάσει το προσφερόμενο τίμημα. Άλλωστε, και από πλευράς κυβέρνησης και ΤΑΙΠΕΔ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν «πέσει οι τόνοι» αναφορικά με το προσδοκώμενο τίμημα για το οποίο αρχικά ο πήχης είχε μπει σε επίπεδα σαφώς άνω των 2 δισ. ευρώ, προς τα επίπεδα των 2,5 δισ. (ο διαγωνισμός αφορά επί της ουσίας παραχώρηση και όχι τεχνικό αντικείμενο, πέραν της συντήρησης κ.α.), με τα ξένα funds να φέρονται να έχουν αυξημένο ρόλο.

Πάντως, όσον αφορά στις ροές, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν όσα κατά καιρούς έχει αναδείξει το insider.gr περί δυναμικού come back σε κυκλοφορία και μεγέθη, καθώς πέρυσι η κίνηση ήταν μεγαλύτερη κατά 12,5% σε σχέση με σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και κατά 0,3% σε σύγκριση με το 2019 (έτος προ-COVID). Μάλιστα, πληροφορίες σημειώνουν ότι η εν λόγω οδική παραχώρηση έχει «μπει» δυναμικά και στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Έρχεται αποτιμητής για την αξία της Αττικής Οδού

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, από το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύθηκε ήδη πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες ανεξάρτητου αποτιμητή για το έργο της Αττικής Οδού. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί διαγωνισμό, για λήψη ανεξάρτητων υπηρεσιών αποτίμησης από κορυφαία επενδυτική τράπεζα ή εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρει χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με απλά λόγια, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ θέλει να έχει στα «χέρια» της ένα εύρος αξίας, αποτίμησης, του project.

Ο Εκτιμητής αναμένεται να υποβάλει απευθείας στο Ταμείο, μεταξύ άλλων, έκθεση με την ανεξάρτητη αποτίμηση για το έργο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πιθανής επικαιροποίησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αναλύσεων και τεκμηριώσεων, των αρχών αποτίμησης, μεθοδολογιών κ.α.

Η μέγιστη διάρκεια της δέσμευσης θα πρέπει να είναι έως 4 εβδομάδων και θα αρχίσει μετά από γραπτές οδηγίες του ΤΑΙΠΕΔ (με περιθώριο να δοθεί παράταση από το Ταμείο). Οι προσφορές να πρέπει να υποβληθούν έως τις 2 Μαΐου 2023. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και συμμετοχή σε διαδικασίες αποτίμησης παραχωρήσεων και τέτοιου μεγάλου μεγέθους περιουσιακών στοιχείων (αυτοκινητόδρομων), σε πώληση μετοχών και παραχωρήσεων κ.α.