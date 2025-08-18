Ανατροπή ιδιωτικού ασθενοφόρου στο Γουδί - Νεκρός ο ασθενής

Προσωρινά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας από τη συμβολή της με την οδό Θηβών.

Τελευταία ενημέρωση 13:18

Ασθενοφόρο που μετέφερε 50χρονο τραυματία ανατράπηκε στο Γουδή. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ασθενής του ιδιωτικού ασθενοφόρου, αφού μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου διασωληνώθηκε, κατέληξε.

Δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

