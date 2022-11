ΔΝΤ: Έπαινοι για το δημοσιονομικό σχέδιο Χαντ- Είχε κατακεραυνώσει τον «μίνι προϋπολογισμό» του Κουαρτένγκ

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο μήνα, ο Χαντ έχει προειδοποιήσει το βρετανικό κοινό ότι θα πρέπει να λάβει «δύσκολες αποφάσεις» για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Επαίνους επεφύλασσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το τελευταίο δημοσιονομικό σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης την Παρασκευή, έναν μήνα αφότου επέκρινε τις φορολογικές περικοπές που είχαν αναστατώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και οδήγησαν τη λίρα σε ραγδαία πτώση.

Το νέο σχέδιο «ετοιμάστηκε σε μια δύσκολη στιγμή για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενάντια σε ισχυρούς παγκόσμιους κόντρα ανέμους», ανέφερε στο Twitter η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. «Επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής ευθύνης και της προστασίας της ανάπτυξης και των ευάλωτων νοικοκυριών».

In a call with Chancellor Hunt today, I welcomed 🇬🇧Autumn Statement prepared at a difficult time for the UK economy, against strong global headwinds. It strikes the right balance between fiscal responsibility and protecting growth & vulnerable households.

