ΟΔΔΗΧ: Στο 1,74% η απόδοση των εντόκων εξαμήνου - Υπερκάλυψη κατά 1,84 φορές
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατ. ευρώ.

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,84 φορές το ζητούμενο ποσό σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,74%, ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα¬σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα¬¬θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

