Zakcret: «Κάνει παιχνίδι» στα αθλητικά με άλμα κερδών και άνοδο πωλήσεων

Μετά από ένα ισχυρό 2025, η ελληνική εταιρεία αθλητικών ειδών προσβλέπει σε ένα ακόμη δυναμικότερο 2026, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην επέκταση του δικτύου της.

Έτος επιτάχυνσης της αναπτυξιακής της πορείας χαρακτηρίζει το 2026 η Zakcret, η ελληνική εταιρεία με σημαντική παρουσία στον κλάδο της λιανικής πώλησης αθλητικών και sportswear ειδών, συμφερόντων της οικογένειας Χαϊκάλη, εστιάζοντας στη διεύρυνση της παρουσίας της τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων και επιχειρώντας να «γιατρέψει» τις πληγές της από την πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Φεβρουάριο στα Σπάτα, όπου βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία και οι αποθήκες της.

Μετά από ένα ισχυρό 2025, η ελληνική εταιρεία αθλητικών ειδών προσβλέπει σε ένα ακόμη δυναμικότερο 2026, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην επέκταση του δικτύου της.

Τα νέα καταστήματα

Τον Απρίλιο του 2026 άνοιξε τις πύλες του ένα νέο κατάστημα στα Attica stores επί της οδού Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Ιούλιο του 2026 ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο flagship κατάστημα Zakcret στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens. Μέσα στο μήνα, δε, έχει προγραμματιστεί η λειτουργία ενός ακόμη νέου καταστήματος Zakcret στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα είναι το τέταρτο στη συμπρωτεύουσα.

Η είσοδος στην αγορά της Κύπρου

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο η Zakcret ανακοίνωσε την είσοδό της στην κυπριακή αγορά, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί το πρώτο βήμα διεθνοποίησής της και συνάμα «άνοιγμα» σε μια νέα αγορά εκτός της ελληνικής.

Μετρώντας ήδη 51 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής στον κλάδο του λιανικού εμπορίου η Zakcret άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, «μπαίνοντας» στην κυπριακή αγορά μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την αθλητική αλυσίδα Privé Sports.

«Με περισσότερα από 50 χρόνια πορείας στον χώρο του αθλητισμού και του sportswear, επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Κύπρο, φέρνοντας μαζί μας την εμπειρία, το πάθος και τη φιλοσοφία που μας χαρακτηρίζουν από το 1975. Η είσοδός μας στην κυπριακή αγορά αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα ανάπτυξης, με στόχο να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία, κορυφαία διεθνή brands και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή», αναφερόταν σε ανάρτηση της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από περίπου δύο μήνες.

Οι δύο εταιρείες ένωσαν δυνάμεις υπό το σλόγκαν «Moving Forward, Together», δεσμευόμενες πως θα συνεχίσουν να επενδύουν στην εξέλιξη, την καινοτομία και τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες.

«Η παρουσία μας στην Κύπρο είναι μόνο η αρχή, καθώς σχεδιάζουμε ήδη τα επόμενα βήματα της ανάπτυξής μας», σημείωνε στην ίδια ανάρτηση η ZaKcret.

Τριπλασιασμός κερδών το 2025

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 52,75 εκατ. ευρώ, έναντι 51,49 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 22,91 εκατ. ευρώ από 22,31 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε περίπου 2,29 εκατ. ευρώ, από 2,02 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Ακόμη πιο αισθητή ήταν η βελτίωση των μεγεθών σε επίπεδο κερδοφορίας. Ειδικότερα, το 2025 τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στις 404,7 χιλ. ευρώ, από 130,8 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη σχεδόν τριπλασιάστηκαν, αφού ενισχύθηκαν στα 244,7 χιλ. ευρώ το 2025, έναντι 83,9 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Ο μισός αιώνας διαδρομής της Zakcret

Ήταν το 1975 όταν το πρώτο φυσικό κατάστημα αθλητικών ειδών με την επωνυμία ZAK-CRET άνοιξε τις πύλες του στο Γαλάτσι στη Λεωφόρο Βεΐκου, ακολουθώντας το χαρακτηριστικό στιλιστικό trend των ‘70s που συνδύαζε το τζιν με το σακάκι.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, το Γαλάτσι «υποδέχεται» το δεύτερο κατάστημα, που μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά κτήρια της περιοχής, με αθλητικά είδη για όλη την οικογένεια.

Τα χρόνια περνούν και το 1995 η εταιρεία «γιορτάζει» μια εικοσαετία στον χώρο του λιανεμπορίου, διαγράφοντας μια σταθερή επιχειρηματική πορεία, με τη δημιουργία τεσσάρων φυσικών καταστημάτων. Μόλις τρία χρόνια μετά, το 1998, τα ΖΑΚ-CRET αλλάζουν λογότυπο και μετονομάζονται σε ZAKCRET Sports, ενώ το 2006 και με το «βλέμμα» στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία αποφασίζει να λανσάρει το δικό της Private Label ενδυμάτων. Το 2007 δύο νέα καταστήματα είναι διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, στο Περιστέρι και στο Χαλάνδρι.

Το 2008 τα ZAKCRET Sports αλλάζουν ξανά, φέροντας το νέο τους και παρόν λογότυπο, με μοντέρνο και αθλητικό χαρακτήρα, ενώ την ίδια χρονιά δημιουργείται ο ιστότοπος zakcret.gr. Το μεγάλο e-shop της εταιρείας «ανεβαίνει» online και προσφέρει γρήγορες και εύκολες λύσεις σε όποιον θέλει να κάνει τις αγορές του μέσω διαδικτύου. Το διάστημα 2009-2013 τέσσερα φυσικά καταστήματα προστίθενται στο δίκτυο των ZAKCRET Sports και δη στο Πικέρμι, τον Κορυδαλλό, τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλεω.

Το 2013 η εταιρεία χαράζει νέα στρατηγική από τα νέα κεντρικά της γραφεία στα Σπάτα, ενώ το 2015 αποκτά φυσική παρουσία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Ακριβώς 30 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία ανοίγει τις πόρτες της στους κατοίκους του Πειραιά, με ένα κατάστημα τριών ορόφων και μεγέθους 1.700 τ.μ. Ένα χρόνο αργότερα ανοίγει το πρώτο Flagship Store της εταιρείας στην οδό Ερμού στο κέντρο της Αθήνας.

Το 2017 δύο νέα Private Labels λανσάρονται από την εταιρεία , με σκοπό να καλύψουν διάφορες ανάγκες της αγοράς. Το DISTRICT75 αποτελεί ένα brand με sportswear και casual στιλιστικές επιλογές για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί, ενώ το VENIMO καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες κάθε αθλητή, ομάδας και συλλογών/σωματείων, με την εξειδικευμένη σειρά sports υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ.

Τη διετία 2017-2018 ανοίγουν νέα καταστήματα σε Άλιμο, Νέα Σμύρνη και στην οδό Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα η εταιρεία αποφασίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον χώρο της sneaker culture, με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος, με την επωνυμία SNEAKER CAGE, στο Χαλάνδρι. Παράλληλα, λανσάρεται και το e-shop με το όνομα sneakercage.gr, ενώ ταυτόχρονα, δημιουργείται το OUTLET CENTER, το μεγαλύτερο αθλητικό κατάστημα outlet στην Αττική, με δύο τεράστια κτήρια συνολικού μεγέθους 2.000 τ.μ. στο Περιστέρι και το Γαλάτσι και με διαδικτυακή παρουσία στο outletcenter.gr.

Από το 2019 μέχρι και σήμερα η εταιρεία συνεχίζει την επέκταση του δικτύου της, αριθμώντας το 2025 περισσότερα από 30 φυσικά καταστήματα αθλητικών ειδών. Με την ευκαιρία, πέρυσι, των 50 ετών από την ίδρυσή της, η Zakcret προχώρησε το 2025 σε νέες εμπορικές συμφωνίες με σκοπό να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την αύξηση του τζίρου της. Ενδεικτική είναι η συμφωνία που ανακοινώθηκε για την αποκλειστική παραγωγή και διανομή των ρούχων NG (Νίκος Γκάλης).