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Βρετανία: Στο 3,1% ο πληθωρισμός λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους

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Βρετανία: Στο 3,1% ο πληθωρισμός λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους
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Εκτινάχθηκε στο 3,1% ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο, ωθούμενος από τη ραγδαία αύξηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ.

Εκτινάχθηκε στο 3,1% ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο, ωθούμενος από τη ραγδαία αύξηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ.

Το ποσοστό αυτό, το οποίο ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, σηματοδότησε την πρώτη καταγραφή πληθωρισμού άνω του 3% από τον Μάρτιο.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε ότι η απότομη αύξηση οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του κόστους των καυσίμων κίνησης.

Η μέση τιμή της βενζίνης ενισχύθηκε κατά 9,1 πένες (0,12 δολάρια) ανά λίτρο μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, σύμφωνα με την ONS, θέτοντας τις μέσες τιμές στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Νοέμβριο του 2022. Εν τω μεταξύ, οι μέσες τιμές του ντίζελ ανέβηκαν κατά 14,2 πένες ανά λίτρο τον Αύγουστο.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, καθώς το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας, το οποίο ρυθμίζεται από την κυβέρνηση, αναθεωρήθηκε απότομα προς τα πάνω.

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tags:
Βρετανία
Πληθωρισμός
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