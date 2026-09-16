Αύξηση τζίρου και κερδών για την Parfums Christian Dior Hellas - Οι στόχοι του 2026

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2025.

Σε συνετή αύξηση των επενδυτικών της δραστηριοτήτων, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση κεντρικών σημείων πώλησης και στην υλοποίηση νέων λανσαρισμάτων, με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή, επικεντρώνεται το 2026 η Parfums Chrίstian Dior Hellas, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εγχώρια αγορά επιλεκτικής διανομής καλλυντικών και θυγατρική της LVMH, του μεγαλύτερου ομίλου πολυτελών ειδών στον κόσμο.

Η ελληνική εταιρεία, ως μέλος της Parfums Christian Dior, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τώρα οικονομικές αποτυπώσεις μαζί με τις ευοίωνες τουριστικές προοπτικές της χώρας, εμφανίζεται αισιόδοξη ως προς την τελική εικόνα που θα λάβει η οικονομική δραστηριότητα σε ετήσιο εθνικό επίπεδο.

Μάλιστα, η διοίκηση εκτιμά ότι εάν δεν υπάρξουν απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα μεγάλης επίπτωσης σχετιζόμενα με τις φετινές οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις στο ευρύτερο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, ο ετήσιος κύκλος εργασιών για το 2026 αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 1,5% σε σχέση με το 2025.

Πωλήσεις ύψους 25,24 εκατ. ευρώ το 2025

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Parfums Chrίstian Dior Hellas που καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, στη χρήση 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 25,24 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,01% σε σχέση με τη χρήση 2024, οπότε και είχε διαμορφωθεί στα επίπεδα των 24,50 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους κινήθηκε αυξητικά κατά 1,34 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 58,91% σε σχέση με το 2024 που κινήθηκε στο 57,57% λόγω του διαφορετικού μείγματος των πωληθέντων αγαθών.

Τα λοιπά συνήθη έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 9,18% σε σχέση με το περσινό έτος από 754.682,69 ευρώ σε 823.983,99 ευρώ, εξέλιξη την οποία η εταιρεία αποδίδει στην επανατιμολόγηση εξόδων που κάνει για λογαριασμό της μητρικής και άλλων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου.

Το άθροισμα των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως ανήλθε σε 13,24 εκατ. ευρώ περίπου, αυξημένο κατά 4% σε σχέση με τη χρήση 2024, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στα έξοδα διάθεσης ως απόρροια των αυξημένων λανσαρισμάτων και των εξόδων που γίνονται για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ικανοποίησης του καταναλωτή.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διακυμάνσεων η Parfums Chrίstian Dior Hellas εμφάνισε το 2025 αυξημένα κέρδη προ φόρων ύψους 2,50 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,21 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, ενώ η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε καθαρά μετά από φόρους κέρδη ύψους 1,96 εκατ. ευρώ έναντι 1,60 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

«Ανθεκτική» η χρήση 2025

Όπως επισημαίνεται στην οικονομική της έκθεση, η εταιρεία «είχε θέσει ως στόχο για το 2025 τη συνετή και υγιή ανάπτυξη της μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά της επιλεκτικής διανομής, με την ταυτόχρονη ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των προκλήσεων που προκύπτουν στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο διέπεται αφενός από τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και αφετέρου από τη μεγάλη προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας να καλύψει το μεγάλο κενό που προκάλεσε η περασμένη δεκαετία της μεγάλης οικονομικής κρίσης, καθώς και να ανακάμψει με βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο για να πετύχει την σύγκλιση με τον μέσο όρο βιοτικού επιπέδου της Ευρωζώνης».

«Τα αποτελέσματα της τωρινής χρήσης 2025 επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά ότι σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον συνεχών προκλήσεων και παγκόσμιας αναταραχής, η Parfums Christian Dior Hellas αποδεικνύεται ανθεκτική, βρισκόμενη σε ισχυρή θέση στην εγχώρια αγορά της επιλεκτικής διανομής και με ένα πολύ ικανοποιητικό και ισορροπημένο λειτουργικό αποτέλεσμα. Η σωστή διαχείριση των αποθεμάτων της, η στενή παρακολούθηση των λειτουργικών εξόδων της, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, τη σημαντική υποστήριξη από τη μητρική και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει η εταιρεία, λειτουργούν ως οι κύριοι παράγοντες απορρόφησης των οποιοδήποτε κραδασμών ή ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η προτεινόμενη διανομή

Ως προς τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ύψους 1,96 εκατ. ευρώ η προτεινόμενη διανομή τους είναι η εξής: 97.746,22 ευρώ θα ενσωματωθούν στο κονδύλι τακτικό αποθεματικό, 1.870.872,34 ευρώ στα αποτελέσματα εις νέον έχοντας ως αποτέλεσμα η καθαρή θέση της εταιρείας να ανέλθει σε 9.604.859,68 ευρώ μετά τη διανομή μερισμάτων 3.000.000,00 ευρώ τα οποία δόθηκαν μέσα στο 2025.

Μετά τα παραπάνω, η καθαρή θέση της εταιρείας αντιστοιχεί στο 179,90% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου σε σχέση με το 199,22% του περσινού έτους.

Μια πορεία τεσσάρων δεκαετιών

Η Parfυms Chrίstian Dior Hellas ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία αρωματικών και καλλυντικών προϊόντων περιποίησης προσώπου και σώματος στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής.

Με μεγάλη ιστορία στον χώρο των καλλυντικών, προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη και σεβόμενη το περιβάλλον με τη χρησιμοποίηση πρώτων υλών και υλικών καλών ποιοτικών προδιαγραφών.