Μονοψήφιες οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και την Τρίτη

Κανένα από τα τέσσερα πλοία δεν ήταν μεγάλο δεξαμενόπλοιο για μεταφορά πετρελαίου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ παρέμεινε μονοψήφιος χθες Τρίτη, μειώθηκε στα 4, από 7 προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα που περιήλθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, ήταν πολύ μειωμένος σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, που είναι 18.

Η μείωση της κίνησης στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, από όπου περνούσε το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καταγράφεται καθώς οι επιθέσεις στην περιοχή εντείνονται.

Από τα τέσσερα πλοία, τα δύο εισήλθαν και τα δύο εξήλθαν, σύμφωνα με τα δεδομένα υπόψη του Reuters. Κανένα από τα τέσσερα πλοία δεν ήταν μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου ή ΥΦΑ.

Η εικόνα αυτή δεν είναι πλήρης: κάποια πλοία διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ έχοντας απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες δεδομένων για τη θέση τους, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίησή τους.

Μεγάλο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου, το Salute, με περίπου 470.000 βαρέλια, βγήκε από το στενό μέσω της ιρανικής θαλάσσιας οδού, ενώ το δεξαμενόπλοιο Nautilus, που μεταφέρει 510.000 βαρέλια νάφθας, εξήλθε μέσω άγνωστης θαλάσσιας οδού.

Τα πλοία που εισήλθαν είχαν και τα δύο φορτίο, το ένα μετέφερε ακατέργαστο πετρέλαιο και το άλλο χύδην φορτίο. Και τα δύο κινήθηκαν διά της ιρανικής οδού.

Στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, ο αριθμός των πλοίων που διέσχισαν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ χθες ήταν 22, σχεδόν αμετάβλητος σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης (24).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ