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Star Bulk: Στα 27,05 ευρώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Euronext Athens

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Star Bulk: Στα 27,05 ευρώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Euronext Athens
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Την τιμή των 27,05 ευρώ θα έχει ως τιμή έναρξης η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της Star Bulk Carriers στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.

Την τιμή των 27,05 ευρώ θα έχει ως τιμή έναρξης η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της Star Bulk Carriers στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.

Συνολικά 116.071.386 κοινές μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Euronext Athens, με σύμβολο «SBLK» και κωδικό ISIN MHY8162K2046.

Η τιμή των 27,05 ευρώ προκύπτει από την τιμή κλεισίματος τη μετοχής Star Bulk στο Nasdaq Global Select Market στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, η μετοχή έκλεισε στα $31,21, ποσό το οποίο μετατράπηκε σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ίδια ημερομηνία.

Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται διευκρίνιση σχετικά με τις Νέες Μετοχές, οι οποίες δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περί κινητών αξιών ή τη νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι Νέες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός εάν εφαρμόζεται εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Νέες Μετοχές προσφέρθηκαν και πωλήθηκαν σε non U.S. persons εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών.

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