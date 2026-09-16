Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακιστέοι οι γιατροί - Tι είπαν στη μαραθώνια απολογία τους

Ευθύνες στο ΕΚΑΒ επέρριψαν οι κατηγορούμενοι στη μαραθώνια απολογητική διαδικασία που διήρκησε 17 ώρες ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή.

Στην φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των γιατρών μετά τις πολύωρες απολογίες του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εντός του ιδιωτικού του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου την περασμένη Τετάρτη 9η Σεπτεμβρίου. Μετά τη μαραθώνια απολογητική διαδικασία -διήρκησε 17 ώρες- ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Έναντι της βαριάς κατηγορίας που τους προσάπτει ότι προέβλεψαν πως πράξεις και κυρίως παραλείψεις τους θα μπορούσαν να έχουν μοιραίο για τον καλλιτέχνη αποτέλεσμα και το αποδέχθηκαν, οι δύο σύζυγοι τήρησαν ενώπιον του Ανακριτή στάση άρνησης. Ισχυρίζονται ότι την ευθύνη έχει το ΕΚΑΒ, το οποίο έφθασε στο ιατρείο τους χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα. Έτσι, σύμφωνα με την θέση τους, διακόπηκε κατά την μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο, η ΚΑΡΠΑ και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξης.

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