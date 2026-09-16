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Πετρέλαιο: Πτώση στις τιμές με φόντο την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων

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Πετρέλαιο: Πτώση στις τιμές με φόντο την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων
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Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς τα αμερικανικά αποθέματα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Το Brent διολισθαίνει 0,60%, στα 108,10 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 11:40

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς έκθεση ανέφερε ότι τα αμερικανικά αποθέματα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν παράλληλα τις τελευταίες εξελίξεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τους συναφείς κινδύνους εφοδιασμού.

Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές σημείο αναφοράς Brent, με παράδοση Νοεμβρίου, υποχωρούν κατά 0,50%, στα 108,22 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση Οκτωβρίου, καταγράφουν πτώση 1%, στα 104,74 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου, τα αμερικανικά αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Τα αποθέματα αργού σημείωσαν άνοδο κατά 7,1 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο περίπου 1,6 εκατ. βαρελιών.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό μετά την επίθεση του Ιράν σε κρίσιμο αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, η οποία οδήγησε στο κλείσιμό του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Την ίδια στιγμή, παρακολουθείται στενά και το οικονομικό κόστος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη από το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν κοστίζει στο Πεντάγωνο περίπου 38 δισ. δολάρια έως την 1η Αυγούστου και μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον δαπάνες 2 έως 3 δισ. δολαρίων για κάθε επιπλέον μήνα των συγκρούσεων.

«Κοιτάζοντας μπροστά, το αργό πετρέλαιο παραμένει στενά συνδεδεμένο με τις συνθήκες ασφαλείας κατά μήκος των διαδρομών εξαγωγών του Κόλπου και τον ρυθμό των επισκευών στις υποδομές της Σαουδικής Αραβίας», δηλώνει ο Joseph Dahrieh, διευθύνων σύμβουλος στην χρηματιστηριακή Tickmill.

Όπως προσθέτει, οποιαδήποτε περαιτέρω διαταραχή στις θαλάσσιες ροές ή μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του αγωγού θα μπορούσε να περιορίσει την αγορά φυσικού αερίου και να παρατείνει την άνοδο των τιμών.

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tags:
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Μέση Ανατολή
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