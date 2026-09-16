LIVE η ομιλία της η ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης

Την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union - SOTEU) εκφωνεί η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union - SOTEU) εκφωνεί η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Κομισιόν κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Η φετινή ομιλία πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό και πολιτικό περιβάλλον, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, την ασφάλεια της Ευρώπης να απειλείται και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων να αποτελεί προτεραιότητα.