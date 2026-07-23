«Πάει» Κύπρο η Zakcret – Το στοίχημα στον χώρο του αθλητισμού

Στην Κύπρο «μπαίνει» η γνωστή ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της λιανικής πώλησης αθλητικών και sportswear ειδών. Πρώτο βήμα διεθνοποίησής της καθώς συμπληρώνει μισό αιώνα επιχειρηματικής διαδρομής.

Την είσοδό της στην κυπριακή αγορά ανακοινώνει η Zakcret, η ελληνική εταιρεία με σημαντική παρουσία στον κλάδο της λιανικής πώλησης αθλητικών και sportswear ειδών, συμφερόντων της οικογένειας Χαϊκάλη, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί το πρώτο βήμα διεθνοποίησής της και συνάμα «άνοιγμα» σε μια νέα αγορά εκτός της ελληνικής.

Μετρώντας ήδη 51 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής στον κλάδο του λιανικού εμπορίου η Zakcret ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, «μπαίνοντας» στην κυπριακή αγορά μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την αθλητική αλυσίδα Privé Sports.

Όπως αναφέρει η Zakcret σε ανάρτησή της στο LinkedIn «με περισσότερα από 50 χρόνια πορείας στον χώρο του αθλητισμού και του sportswear, επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Κύπρο, φέρνοντας μαζί μας την εμπειρία, το πάθος και τη φιλοσοφία που μας χαρακτηρίζουν από το 1975. Η είσοδός μας στην κυπριακή αγορά αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα ανάπτυξης, με στόχο να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία, κορυφαία διεθνή brands και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή».

Με τη σειρά της η Privé Sports αναφέρει στον ιστότοπό της πως τα Privé Sports γίνονται Zakcret Sports, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το μότο «ίδια καρδιά, νέο όνομα».

Το δίκτυο

Μάλιστα, τα επτά καταστήματα της κυπριακής αλυσίδας σε Λευκωσία, Λάρνακα και Παραλίμνι αλλάζουν εταιρική ταυτότητα, υιοθετώντας την επωνυμία Zakcret Sports.

Ταυτόχρονα, στον «αέρα» βρίσκεται και το ηλεκτρονικό κατάστημα zakcret.cy.

Οι δύο εταιρείες ενώνουν δυνάμεις υπό το σλόγκαν «Moving Forward, Together», δεσμευόμενες πως θα συνεχίσουν να επενδύουν στην εξέλιξη, την καινοτομία και τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες.

«Η παρουσία μας στην Κύπρο είναι μόνο η αρχή, καθώς σχεδιάζουμε ήδη τα επόμενα βήματα της ανάπτυξής μας», σημειώνει στην ανάρτησή της η ZaKcret.

Ο μισός αιώνας διαδρομής της Zakcret

Ήταν το 1975 όταν το πρώτο φυσικό κατάστημα αθλητικών ειδών με την επωνυμία ZAK-CRET άνοιξε τις πύλες του στο Γαλάτσι στη Λεωφόρο Βεΐκου, ακολουθώντας το χαρακτηριστικό στιλιστικό trend των ‘70s που συνδύαζε το τζιν με το σακάκι.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, το Γαλάτσι «υποδέχεται» το δεύτερο κατάστημα, που μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά κτήρια της περιοχής, με αθλητικά είδη για όλη την οικογένεια.

Τα χρόνια περνούν και το 1995 η εταιρεία «γιορτάζει» μια εικοσαετία στον χώρο του λιανεμπορίου, διαγράφοντας μια σταθερή επιχειρηματική πορεία, με τη δημιουργία τεσσάρων φυσικών καταστημάτων. Μόλις τρία χρόνια μετά, το 1998, τα ΖΑΚ-CRET αλλάζουν λογότυπο και μετονομάζονται σε ZAKCRET Sports, ενώ το 2006 και με το «βλέμμα» στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία αποφασίζει να λανσάρει το δικό της Private Label ενδυμάτων. Το 2007 δύο νέα καταστήματα είναι διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, στο Περιστέρι και στο Χαλάνδρι.

Το 2008 τα ZAKCRET Sports αλλάζουν ξανά, φέροντας το νέο τους και παρόν λογότυπο, με μοντέρνο και αθλητικό χαρακτήρα, ενώ την ίδια χρονιά δημιουργείται ο ιστότοπος zakcret.gr. Το μεγάλο e-shop της εταιρείας «ανεβαίνει» online και προσφέρει γρήγορες και εύκολες λύσεις σε όποιον θέλει να κάνει τις αγορές του μέσω διαδικτύου. Το διάστημα 2009-2013 τέσσερα φυσικά καταστήματα προστίθενται στο δίκτυο των ZAKCRET Sports και δη στο Πικέρμι, τον Κορυδαλλό, τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλεω.

Το 2013 η εταιρεία χαράζει νέα στρατηγική από τα νέα κεντρικά της γραφεία στα Σπάτα, ενώ το 2015 αποκτά φυσική παρουσία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Ακριβώς 30 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία ανοίγει τις πόρτες της στους κατοίκους του Πειραιά, με ένα κατάστημα τριών ορόφων και μεγέθους 1.700 τ.μ. Ένα χρόνο αργότερα ανοίγει το πρώτο Flagship Store της εταιρείας στην οδό Ερμού στο κέντρο της Αθήνας.

Το 2017 δύο νέα Private Labels λανσάρονται από την εταιρεία , με σκοπό να καλύψουν διάφορες ανάγκες της αγοράς. Το DISTRICT75 αποτελεί ένα brand με sportswear και casual στιλιστικές επιλογές για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί, ενώ το VENIMO καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες κάθε αθλητή, ομάδας και συλλογών/σωματείων, με την εξειδικευμένη σειρά sports υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ.

Τη διετία 2017-2018 ανοίγουν νέα καταστήματα σε Άλιμο, Νέα Σμύρνη και στην οδό Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα η εταιρεία αποφασίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον χώρο της sneaker culture, με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος, με την επωνυμία SNEAKER CAGE, στο Χαλάνδρι. Παράλληλα, λανσάρεται και το e-shop με το όνομα sneakercage.gr, ενώ ταυτόχρονα, δημιουργείται το OUTLET CENTER, το μεγαλύτερο αθλητικό κατάστημα outlet στην Αττική, με δύο τεράστια κτήρια συνολικού μεγέθους 2.000 τ.μ. στο Περιστέρι και το Γαλάτσι και με διαδικτυακή παρουσία στο outletcenter.gr.

Από το 2019 μέχρι και σήμερα η εταιρεία συνεχίζει την επέκταση του δικτύου της, αριθμώντας το 2025 περισσότερα από 30 φυσικά καταστήματα αθλητικών ειδών.

Με την ευκαιρία, πέρυσι, των 50 ετών από την ίδρυσή της, η Zakcret προχώρησε το 2025 σε νέες εμπορικές συμφωνίες με σκοπό να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την αύξηση του τζίρου της. Ενδεικτική είναι η συμφωνία που ανακοινώθηλε για την αποκλειστική παραγωγή και διανομή των ρούχων NG (Νίκος Γκάλης).

Σύμφωνα δε με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 51.493.398,89 ευρώ έναντι 49.314.025,39 ευρώ το 2023, ήτοι αύξηση κατά 4,42% λόγω της αναπτυξιακής πολιτικής και της ενδυνάμωσης των μεγεθών του υπάρχοντος δικτύου.

Τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 22.313.589,32 ευρώ έναντι 21.508.712,58 ευρώ το 2023, καταγράφοντας μια αύξηση λόγω στοχευμένων ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας κατά 8,74%.

To EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 2.018.951,21 ευρώ έναντι 2.469.984,32 ευρώ στο 2023 παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,26%, η οποία είναι αποτέλεσμα της αύξησης των δαπανών διάθεσης, ενώ τα ίδια κεφάλαια το 2024 ανέρχονται στο ποσό των 3.221.081,18 ευρώ με κεφάλαιο εταιρείας 2.518.717,50 ευρώ. Στην προηγούμενη χρήση τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3.705.784,95 ευρώ με κεφάλαιο εταιρείας στο ποσό των 2.518.717,50 ευρώ.