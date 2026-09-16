Τι λέει ο Ζούκερμπεργκ για την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της AI

«Η εμπιστοσύνη και η ευθυγράμμιση (alignment) εξελίσσονται ταχύτατα στις σημαντικότερες δυνατότητες που θα διαφοροποιούν τους agents και τα μοντέλα», υπογράμμισε.

O ανταγωνισμός και τα ζητήματα νομικής ευθύνης παρέχουν στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επαρκείς λόγους για να ενεργούν αυτόνομα όσον αφορά την ασφάλεια, τόνισε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ελέω των εκκλήσεων ηγετών κορυφαίων ΑΙ επιχειρήσεων για μια συντονισμένη επιβράδυνση της ανάπτυξης του κλάδου.

Ο επικεφαλής της Meta ανέφερε ότι κάθε εργαστήριο φέρει την ευθύνη και έχει το κίνητρο να κινείται με τον ρυθμό που απαιτείται για την ασφαλή εκπαίδευση των μοντέλων του, καθώς και τη δυνατότητα να λαμβάνει τα δικά του μέτρα για να διασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί.

«Η εμπιστοσύνη και η ευθυγράμμιση (alignment) εξελίσσονται ταχύτατα στις σημαντικότερες δυνατότητες που θα διαφοροποιούν τους agents και τα μοντέλα», υπογράμμισε ο πρόεδρος των Facebook και Instagram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εργαστήρια έχουν ισχυρό κίνητρο να αποτρέψουν την πρόκληση βλάβης από τα μοντέλα τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετώπιζαν «σημαντικές» νομικές ευθύνες.

Αναφέρθηκε στην απόφαση της Meta να καθυστερήσει την κυκλοφορία του AI agent, Muse νωρίτερα φέτος, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλειά του. «Δεν ζητήσαμε από τους άλλους να το κάνουν αυτό πριν το κάνουμε εμείς. Το πράξαμε απλώς στο πλαίσιο της καθημερινής μας εργασίας» επεσήμανε.