Έλισον: Ακύρωσε την πώληση 50 εκατ. μετοχών της Oracle

Με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής, η αξία τους ανερχόταν σε περίπου 7,5 δισ. δολάρια. Δεν έγινε γνωστός ο λόγος της ακύρωσης.

Ο Λάρι Έλισον ακύρωσε το σχέδιό του να πουλήσει έως και 50 εκατομμύρια μετοχές της Oracle, αξίας περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

Η ανατροπή αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την κατάθεση στις ρυθμιστικές αρχές, η οποία αποκάλυψε το σχέδιο συναλλαγών του ιδρυτή της Oracle. Το σχέδιο είχε υιοθετηθεί στις 22 Ιουνίου και επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου.

Καμία μετοχή της Oracle δεν είχε πωληθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου 10b5-1 για την πώληση μετοχών και ο Έλισον δεν έχει άλλα σχέδια να πουλήσει μετοχές του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το Σάββατο. Δεν δόθηκαν πολλές άλλες λεπτομέρειες.

Ο δισεκατομμυριούχος, 82 ετών, εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό μέρος της εταιρείας που ίδρυσε το 1977. Εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το 40% της Oracle, είχε μεταδώσει προηγουμένως το CNBC. Ο Έλισον έχει συμβάλει στη μετατροπή της Oracle από μια παλαιού τύπου εταιρεία λογισμικού σε σημαντικό παίκτη στον τομέα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της στροφής, η Oracle έχει συσσωρεύσει σημαντικό χρέος, ενώ η μετοχή της έχει υποχωρήσει περίπου 23% από την αρχή του έτους.

Ο Έλισον είναι επίσης πατέρας του Ντέιβιντ Έλισον, του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου της Paramount Skydance, η οποία επιδιώκει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery.

Ο Λάρι Έλισον έχει συμβάλει στη χρηματοδότηση της αρχικής συγχώνευσης μεταξύ της Skydance Media του Ντέιβιντ Έλισον και της Paramount, ενώ είναι επίσης υποστηρικτής της προτεινόμενης εξαγοράς της WBD.

Η προτεινόμενη συμφωνία επί του παρόντος καθυστερεί λόγω εμπλοκής του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας της Καλιφόρνια, που αφορά ανησυχίες σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

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