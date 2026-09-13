Τουρκία: Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης καταγγέλλει τους «προδότες» που μεταπηδούν στο κόμμα του προέδρου Ερντογάν

Ο Οζγκιούρ Εζέλ, ο ηγέτης του Yeni Parti, έβαλε κατά δεκάδων τοπικών αιρετών της παράταξής του, που μετακινήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο ΑΚΡ.

Ο επικεφαλής του κυριότερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε χθες Σάββατο «προδότες» δεκάδες τοπικούς αιρετούς της παράταξής του, που μετακινήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο κόμμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το AKP, επιτρέποντας σε αυτό το τελευταίο να ανακτήσει τον έλεγχο πολλών δήμων με ιδιαίτερη σημασία.

«Χάρισμά τους οι προδότες και οι πουλημένοι!», εξανέστη ο Οζγκιούρ Εζέλ, ο ηγέτης του Yeni Parti (Νέο Κόμμα, σοσιαλδημοκρατικό), απευθυνόμενος σε αρκετές χιλιάδες υποστηρικτές του συγκεντρωμένους στην Ούσκιουνταρ, συνοικία της Κωνσταντινούπολης την οποία ανέκτησε αυτή την εβδομάδα το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP, ισλαμοσυντηρητικό), μετά τη σύλληψη στα τέλη Ιουλίου του δημάρχου της αντιπολίτευσης.

Η ανάδειξη δημάρχου του AKP στη συνοικία αυτή έγινε εφικτή μετά την αποστασία τεσσάρων αντιπολιτευόμενων μελών του δημοτικού συμβουλίου της προς όφελος της παράταξης του προέδρου Ερντογάν, που είχε υποστεί την πιο βαριά ήττα των τελευταίων δυο δεκαετιών στις τοπικές εκλογές του 2024.

Τρεις δήμαρχοι που ανήκαν στην αντιπολίτευση σε συνοικίες της Κωνσταντινούπολης αποσκίρτησαν και τάχτηκαν με το AKP, που έτσι ελέγχει πλέον 20 από τα 39 δημοτικά συμβούλια στη μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή της Τουρκίας, από 13 που είχαν απομείνει στα χέρια του την επομένη των εκλογών του 2024.

Δήμαρχοι δεκάδων πόλεων της Τουρκίας έκαναν πέρυσι ήδη τον ίδιο ελιγμό - τάση την οποία επιτάχυνε κύμα συλλήψεων αιρετών της αντιπολίτευσης, κατηγορούμενων γενικά για «διαφθορά».

Όπως παρατηρούν αναλυτές, οι μεταπηδήσεις και οι αποσκιρτήσεις αντανακλούν την πίεση που υφίσταται η τουρκική αντιπολίτευση μετά τις εκλογές του 2024, με αποκορύφωμα τη σύλληψη, τον Μάρτιο του 2025, του δημοφιλούς δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που θεωρείτο από πολλούς ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ερντογάν.

«Προσπαθούν να κερδίσουν τις εκλογές με πιέσεις κι εξαναγκασμούς», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαμπίπ Γκιουλ, συνταξιούχος οδηγός ταξί, 66 ετών, που πήγε χθες να ακούσει την ομιλία του κ. Εζέλ.

«Κανένας δεν πρέπει να χάσει την ελπίδα. Κανένας δεν πρέπει να φοβηθεί. Θα πάμε στις κάλπες και θα κερδίσουμε τις εκλογές!», υποσχέθηκε ο Οζγκιούρ Εζέλ - που αναγκάστηκε να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα στα τέλη Ιουλίου, αφού η τουρκική δικαιοσύνη τον απομάκρυνε από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

